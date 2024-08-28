В Україні розпочнуть будівництво ще однієї АЕС: вже відомо, де вона буде знаходитись

У Енергоатомі повідомили, що в Україні планують будівництво ще однієї АЕС, яка складатиметься з чотирьох енергоблоків. Мовляв, це входить до затвердженої енергетичної стратегії України. Згідно з нею, нова АЕС, а можливо й не одна, має з’явитися в Україні до 2050 року. Все задля того, аби збільшити потужності вітчизняної атомної енергетики.

Нова АЕС буде на Черкащині

Вже відомо, що нова АЕС буде розташована у містечку Орбіта, що на Черкащині. Зі слів представників Енергоатому відомо, що депутати Чигиринської міськради шляхом голосування дозволили виділити земельну ділянку під будівництво. Для цього проєкту розглядалися різні містечка, однак Орбіта виявилася найперспективнішим містом. Разом з будівництвом місто планують ще більше розвивати, робити його сучаснішим та прогресивнішим, як й інші міста у яких розташовані АЕС.

До слова, містечко Орбіта вже розглядали колись, як потенційний комплекс де житимуть працівники майбутньої Чигиринської АЕС, але після аварії у Чорнобилі проєкт було зупинено.

Окрім будівництва абсолютно нової АЕС в Орбіті цього літа планують розпочати й будівництво чотирьох нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Зі слів керівника Енергоатому це мало б компенсувати ті обсяги енергії, які Україна недоотримує через тимчасову окупацію Запорізької АЕС.

Яка ситуація з електроенергією зараз?

Після останньої масованої ракетної атаки в Україні знову запровадили погодинні відключення світла, а в деяких областях навіть діяли екстрені. Все через те, що ворог знову цілився по критичній інфраструктурі. Наразі достеменно невідомо, як часто та наскільки довго можуть вимикати світло. Українцям наполегливо рекомендують економити електроенергію, а особливо в пікові години: з 19:00 до 22:00.