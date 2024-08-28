200 гривен с каждой тысячи: украинцев будут штрафовать за карточные переводы без документов

В Украине и дальше активно проводится финансовый мониторинг и банки усиленно проверяют все подозрительные транзакции, которые осуществляют украинцы. Если раньше под подозрение могли попасть переводы на сумму от 50 000 гривен, то сейчас заблокировать счет и требовать справку о происхождении средств могут и при транзакции на 5000 гривен. Под подозрение попадает множество банковских операций: частые переводы мелкими суммами, разовые крупные переводы, частые переводы за границу, крупные онлайн-покупки в ночное время суток, операции с криптовалютой и т.д. На фоне частой блокировки счетов некоторые банки ввели новый вид штрафа.

Снимают 20% от суммы имеющейся на счете

Следовательно, если банк заметил подозрительную транзакцию, счет блокируют и дальше все происходит по стандартному регламенту.

“В рамках финансового мониторинга банки научились мгновенно блокировать подозрительные операции и счета. А дальше действуют по стандартной процедуре: после блокировки у владельца счета запрашивают информацию о природе транзакций, а также происхождение средств“, – говорится в публикации.

Довольно часто счет не разблокируют даже если у банка нет никаких доказательств, что клиент получил средства преступным путем. В большинстве своем счета клиента в данном банке навсегда закрывают, и при отсутствии доказательств о незаконном происхождении средств деньги позволяют перевести на счет другого банка. И вот при этой процедуре недавно некоторые банки начали снимать комиссию в размере 20%.

“Вот в этот момент – выдачи/перечисления средств нарушителя финмониторинга – банки начали недавно применять новый вид финансового наказания. В одних банках его относят к категории штрафов, в других это называют дополнительной комиссией. Ее размер достигает уже 20% от суммы”, – пишет на сайте Минфина.

Как отмечают финансовые аналитики, банки имеют право так поступать, ведь подобные пункты подробно прописывают в базовых клиентских соглашениях.