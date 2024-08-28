200 гривень з кожної тисячі: українців штрафуватимуть за карткові перекази без документів

В Україні й надалі активно проводиться фінансовий моніторинг й банки посилено перевіряють всі підозрілі транзакції, які здійснюють українці. Якщо колись під підозру могли потрапити перекази на суму від 50 000 гривень, то зараз заблокувати рахунок і вимагати довідку про походження коштів можуть й при транзакції на 5000 гривень. Під підозру потрапляє безліч банківських операцій: часті перекази дрібними сумами, разові великі перекази, часті перекази закордон, великі онлайн-покупки у нічний час доби, операції з криптовалютою тощо. На фоні частого блокування рахунків, деякі банки запровадили новий вид штрафу.

Знімають 20% від суми, що є на рахунку

Отже, якщо банк помітив підозрілу транзакцію рахунок блокують й далі все відбувається за стандартним регламентом.

“У рамках фінансового моніторингу банки навчилися миттєво блокувати підозрілі операції та рахунки. А далі діють за стандартною процедурою: після блокування у власника рахунку запитують інформацію про природу транзакцій, а також походження коштів”, – йдеться в публікації.

Доволі часто рахунок не розблоковують навіть якщо банк немає ніяких доказів, що клієнт отримав кошти злочинним шляхом. Здебільшого рахунки клієнта в даному банку назавжди закривають, і при відсутності доказів про незаконне походження коштів гроші дозволяють перевести на рахунок іншого банку. І от при цій процедурі віднедавна деякі банки почали знімати комісію у розмірі 20%.

“Ось у цей момент – видачі/перерахування коштів порушника фінмоніторингу – банки почали віднедавна застосовувати новий вид фінансового покарання. В одних банках його відносять до категорії штрафів, в інших це називають додатковою комісією. Її розмір сягає вже 20% від суми”, – пише на сайті Мінфіну.

Як зазначають фінансові аналітики банки мають право так робити, адже подібні пункти детально прописують у базових клієнтських угодах.