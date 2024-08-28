Частина пенсіонерів у вересні може залишитися без пенсії: кого позбавлять виплат

У Пенсійному фонді України повідомили, що деякі громадяни пенсійного віку з вересня можуть залишитися без виплат. Представники відомства також детально пояснили, хто з пенсіонерів ризикує втратити пенсію та як цьому запобігти.

Кого позбавлять пенсії

Як стверджують представники ПФУ, без пенсійних виплат можуть залишитися пенсіонери, які вчасно не повідомлять Пенсійний фонд про деякі зміни. Ідеться про зміни, що безпосередньо впливають на пенсійні виплати.

Про які зміни потрібно повідомляти ПФУ

Відповідно до постанови номер № 22-1 Пенсійного фонду України від 25.11.2005 року та статті 16 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсіонер повинен повідомляти ПФУ про:

отримання паспорту громадянина України нового зразка – ID-картки;

отримання нового паспорту у випадку втрати чи викрадення старого;

зміну індивідуального ідентифікаційного номеру;

зміну прізвища;

зміну адреси проживання;

працевлаштування та звільнення з роботи.

В які терміни пенсіонер повинен повідомити про зміни

Повідомити Пенсійному фонду про зміни особових даних, що впливають на виплату пенсії та її розмір, потрібно у термін до 10 днів. Якщо пенсіонер цього не зробить, йому можуть не нарахувати пенсію або виплатити її не в тому розмірі. Тоді пенсіонеру доведеться особисто звертатися в пенсійний фонд для з’ясування цього питання, а в деяких випадках навіть заплатити компенсацію у сумі різниці між поточною пенсією і тією, яку він мав би отримувати.

Як повідомити ПФУ про зміни

Повідомити Пенсійний фонд про зміни, які можуть вплинути на пенсійні виплати, пенсіонери можуть двома способами:

особисто звернутися до сервісного центру ПФУ;

онлайн, скориставшись порталом електронних послуг Пенсійного фонду.

Для подачі онлайн-заявки на зміну даних пенсіонеру необхідно буде авторизуватися на сайті Пенсійного фонду за допомогою КЕП – кваліфікованого електронного підпису.