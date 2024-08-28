Нове життя для вашої ванни: як позбутися застарілих плям та іржі

Бруд, іржа, вапняний наліт, застарілі плями від мила – все це псує вигляд вашої ванни. Ба більше, брудна ванна несе безпосередню шкоду для здоров’я, нерідко провокуючи грибок та інші шкірні захворювання.

Якщо ви не хочете користуватися професійними миючими засобами, що часто мають їдкий запах та є досить дорогими, для вас є хороша новина. Існує чимало домашніх способів позбутися застарілого бруду на ванні, які до того ж мають копійчану вартість. Такі миючі засоби складаються із найпростіших складників, наприклад, оцту, соди та інших продуктів, які знайдуться майже у кожного вдома.

Оцет

Налийте оцет до пульверизатора та обробіть ним всю ванну. На місця із застарілими забрудненнями потрібно додатково покласти шматочки тканини, змочені у оцті. Через півгодини зітріть оцет з поверхні ванни поролоновою губкою, після чого ретельно вимийте ванну чистою водою.

Сода з оцтом

Змочіть ванну водою та обробіть її содою, приділяючи особливу увагу видимим забрудненням. Через 20 хвилин оприскайте усю ванну столовим оцтом за допомогою пульверизатора. Відбудеться хімічна реакція, завдяки якій ваша ванна за півгодини стане як нова. Наостанок ванну потрібно протерти губкою, усуваючи залишки соди та оцту, а потім вимити її проточною водою.

Лимонна кислота

Щоб приготувати чистячи засіб на основі лимонної кислоти, потрібно розчинити її у теплій воді в пропорції 100 г на 1 л. Цим розчином потрібно оприскати всю поверхню ванни. На особливо забруднені місця покладіть ганчірки, попередньо змочені у розчині лимонної кислоти. Через 30 хвилин необхідно протерти ванну губкою та ретельно вимити.

Перекис водню і нашатир

Для приготування цього чистячого засобу у рівних частинах змішайте нашатирний спирт і перекис водню. Протріть ванну губкою, змоченою в отриманій рідині. Залиште засіб на поверхні ванни щонайменше на 30 хвилин, якщо ванна дуже брудна – на 1 год. Наостанок потрібно ретельно вимити ванну чистою водою.

Господарське мило та сода

Вам знадобиться пів шматка господарського мила та 2 столові ложки соди. Натріть мило на тертці та змішайте і содою, додавши трохи води, щоб речовина набула консистенції густої пасти. Обробіть цією речовиною ванну та залиште на 30 хвилин. Після того, як паста зробить свою роботу, ретельно вимийте ванну звичайною проточною водою.