Укрзалізниця припиняє роботу онлайн-сервісу для придбання квитків: як бути українцям

Укрзалізниця з дня на день припинить роботу сервісу для бронювання та продажу залізничних квитків. Популярний онлайн-ресурс booking.uz.gov.ua перестане працювати вже з 1 вересня. Про це повідомив керівник пасажирського напрямку компанії Олександр Перцовський.

Онлайн-сервіс Укрзалізниці вже відпрацював своє

Сервіс онлайн бронювання та продажу квитків booking.uz.gov.ua був розроблений ще у 2017 році. З того часу він жодного разу не припиняв свою роботу, дозволяючи пасажирам не виходячи з дому забронювати, придбати чи повернути квиток на потяг.

Однак на думку спеціалістів Укрзалізниці ресурс booking.uz.gov.ua застарів та потребує оновлення. Тож із припиненням роботи сервісу українцям запропонують альтернативний спосіб онлайн-покупки проїзних документів.

Де можна буде придбати квитки на потяг

Як зазначив Олександр Перцовський, з 1 вересня запрацює новий ресурс booking-new.uz.gov.ua, де пасажири зможуть придбати чи повернути квиток на будь-який потяг Укрзалізниці. Причому коли клієнт буде заходити на старий ресурс із продажу квитків, його автоматично перенаправлятимуть на новий сайт.

Та придбання квитків на потяг українці зможуть також користуватися мобільним додатком ПриватБанку. Цей сервіс дозволяє не лише купити, а й повернути проїзний документ. Причому після повернення квитка кошти протягом 3 діб будуть зараховані на картку, з якої він був оплачений. Щоправда сума повернення залежатиме від того, за який час до відправлення потягу пасажир здав свій квиток.

Керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці також підкреслив, що зараз компанія продає онлайн близько 85% відсотків квитків на свої потяги. Тож оновлення ресурсу для онлайн резервування і придбання проїзних документів було для Укрзалізниці в пріоритеті.

Новий сервіс для покупки квитків дозволить клієнтам ще швидше й простіше здійснювати резервування та придбання проїзних документів у будь-який час доби, без потреби залишати свої домівки та особисто приїздити на вокзал.