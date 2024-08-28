Vodafone змінює ціни: нові тарифи наберуть чинності вже з 1 вересня

Один з найбільших мобільних операторів України Vodafone повідомив про оновлення тарифів для бізнес-клієнтів. Ціни на послуги зміняться вже з 1 вересня. Та разом з підвищенням цін на абонентів чекає й низка приємних новин. Зокрема Vodafone розширить свій сервіс, пропонуючи клієнтам значно більший обсяг послуг за кожним із тарифних планів.

Скільки платитимуть бізнес-клієнти Vodafone

З 1 вересня клієнти, що користуються тарифними планами з лінійки Vodafone Business, будуть оплачувати послуги оператора за новим прайсом.

Нові розцінки для кожного з тарифних планів Vodafone Business зміняться наступним чином:

Start — з 155 грн до 175 грн;

Pro — з 200 грн до 225 грн;

Unlim — з 270 грн до 300 грн;

Unlim Plus — з 340 грн до 380 грн;

Ultra L — з 475 грн до 525 грн;

Utra XL — з 700 грн до 770 грн.

Які додаткові послуги отримають абоненти Vodafone Business

Кожен із пакетів Vodafone Business з 1 вересня передбачатиме безкоштовний зв’язок у мережі із абонентами, що знаходяться на території України. Крім того для абонентів, що користуються тарифними планами Start та Pro, збільшиться кількість мобільного трафіку: у пакеті Start – до 20 Гб, а в пакеті Pro – до 30 Гб. Натомість у решті тарифних планів лінійки Vodafone Business буде діяти безліміт на мобільний інтернет.

Ще одним приємним бонусом для бізнес-клієнтів Vodafone стане послуга Online PASS, що буде доступна для користувачів усіх тарифних планів лінійки Business. Ця послуга дозволить абонентам користуватися найбільш популярними мобільними додатками без обмежень на кількість використаного трафіку.

Отож, разом із підвищенням цін для бізнес-клієнтів, Vodafone суттєво покращив кожен із тарифних планів лінійки Business, збільшивши кількість надаваних послуг. Хоч за місяць користування послугами оператора абонентам тепер доведеться платити трохи більше, вони отримають можливість необмеженого спілкування у мережі та користування мобільним інтернетом.