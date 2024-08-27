Со 2 сентября украинцам будут возвращать деньги за покупку товаров отечественного производства

О программе под названием “Национальный Кэшбэк” стало известно еще несколько месяцев назад. Ее анонсировали во многих отечественных СМИ, однако не было деталей, когда программа будет запущена и как все это будет работать. Сейчас все нюансы известны и их уже официально сообщают в Министерстве социальной политики.

Программа начнет действовать со 2 сентября

Менее чем через неделю украинцы смогут присоединиться к программе и получать до 3000 гривен ежемесячно за покупку продуктов отечественного производства. За одну покупку можно будет вернуть до 10% ее стоимости. В Министерстве социальной политики уверяют, что эта программа будет мотивировать людей покупать украинские товары и поддерживать отечественных производителей.

Как все будет работать?

Кэшбек за покупки будет начисляться на отдельную банковскую карту, однако при накоплении определенной суммы снять ее наличными будет нельзя. Этими средствами можно будет рассчитываться на определенные товары и услуги. К примеру, ими можно будет оплатить медицинские услуги, коммунальные платежи, билеты на транспорт, услуги мобильной связи и т.д.

Кэшбек будет начисляться при покупке не только продуктов, но и лекарств. Не будут возвращать средства на покупку подакцизных товаров: сигарет и алкоголя.



Эксперты отмечают, что в программу в ближайшее время присоединятся две трети коммерческих банков, две трети крупных торговых сетей (супермаркетов), примерно половина производителей товаров широкого потребления.

Покупателям для того, чтобы стать участниками программы, нужно открыть специальную карточку в одном из банков партнеров и в дальнейшем в “Дии” подключиться к услуге “Национальный кэшбек”.

“Кэшбек уже не является чем-то экстраординарным, но это дополнительный эффективный механизм лояльности и привлечения новых клиентов… Задача банка – максимально упростить участие клиентов в этой государственной программе. Речь идет о необременительном процессе открытия специальной карты, максимальной прозрачности и информировании клиентов об этой программе“, – отметила заместитель председателя правления Глобус банка Анна Довгальская.