З 2 вересня українцям повертатимуть гроші за купівлю товарів вітчизняного виробництва

Про програму під назвою “Національний кешбек” стало відомо ще кілька місяців тому. Її анонсували у багатьох вітчизняних ЗМІ, однак не було деталей коли програма буде запущена та як все це працюватиме. Наразі всі нюанси відомі і їх вже офіційно повідомляють у Міністерстві соціальної політики.

Програма почне діяти з 2 вересня

Менш ніж за тиждень українці зможуть приєднатися до програми, та отримувати до 3000 гривень щомісяця за купівлю продуктів вітчизняного виробництва. За одну покупку можна буде повернути до 10% від її вартості. У Міністерстві соціальної політики запевняють, що ця програма мотивуватиме людей купувати українські товари й тим самим підтримувати вітчизняних виробників.

Як все працюватиме?

Кешбек за покупки буде нараховуватись на окрему банківську картку, однак при накопиченні певної суми зняти її готівкою не можна буде. Цими коштами можна буде розраховуватися за певні товари та послуги. Наприклад, ними можна буде оплатити медичні послуги, комунальні платежі, квитки на транспорт, послуги мобільного зв’язку тощо.

Кешбек буде нараховуватись при купівлі не лише продуктів, а й ліків. Не повертатимуть кошти за покупку підакцизних товарів: сигарет та алкоголю.

Експерти зазначають, що до програми найближчим часом приєднається дві третини комерційних банків, дві третини великих торговельних мереж (супермаркетів), приблизно половина виробників товарів широкого вжитку.

Покупцям для того, щоб стати учасниками програми потрібно відкрити спеціальну картку в одному з банків партнерів й надалі у “Дії” підключитись до послуги “Національний кешбек”.

“Кешбек вже не є чимось екстраординарним, але це додатковий ефективний механізм лояльності та залучення нових клієнтів… Завдання банку – максимально спростити участь клієнтів у цій державній програмі. Йдеться про необтяжливий процес відкриття спеціальної картки, максимальну прозорість та інформування клієнтів про цій програмі“, – зазначила заступниця голови правління Глобус банку Анна Довгальська.