В супермаркетах спостерігається різке подорожчання популярного сезонного продукту

Під кінець літа все ще спостерігається сезон багатьох овочів та фруктів. Однак деякі ягоди вже закінчуються й відповідно ціна на них зростає. Поповнила ряди товарів, які стрімко виросли у ціні, багатьма улюблена лохина. Буквально за кілька днів ягода подорожчала майже на 45%. Якщо минулого тижня її кілограм вартував близько 90 гривень, то сьогодні це вже мінімум 130 гривень. Звісно ціни варіюються залежно від торгової мережі, однак їх ріст всюди стабільний.

Є кілька причин подорожчання

Експерти розповідають, що на подорожчання лохини вплинуло в першу те, що закінчився сезон її дозрівання. На ринку різко зменшився попит й відповідно це також спровокувало ріст цін. Надалі вартість ягоди може лише зростати.

“Значне зростання цін може свідчити про наближення завершення сезону, коли на ринку залишаються лише останні партії продукції. Це може призвести до подальшого зростання цін до кінця сезону”, — зазначила керівниця відділу маркетингу гуртового ринку сільськогосподарської продукції “Шувар” Тетяна Попович.

Вона додала, що подібна тенденція спостерігатиметься й на інші ягоди сезон дозрівання яких добігає до завершення. Моментами на зниження ціни можуть вплинути поставки фруктів з інших регіонів, чи країн, однак це будуть короткочасні явища.

За вартість овочів поки хвилюватися не варто

Аграрії вже проаналізували цьогорічний врожай і стверджують, що він дуже не поганий.

“Врожай є. Україні 100% буде всього достатньо, щоб ви не хвилювалися. Ми зібрали зернові, пшениці маємо більше, аніж 21 мільйон тонн. Це — основа для хлібу. Хоча, звичайно, якість врожаю цього року гірша, аніж попередніх років. Зараз почали збирати соняшник, сою, ще будемо збирати кукурудзу”, – зазначила експерт в галузі сільського господарства інформаційно-аналітичного центру “АГРО ПЕРСПЕКТИВА” Лариса Гук.