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В супермаркетах спостерігається різке подорожчання популярного сезонного продукту

Карел Тетяна28.08.2024
супермаркет

Під кінець літа все ще спостерігається сезон багатьох овочів та фруктів. Однак деякі ягоди вже закінчуються й відповідно ціна на них зростає. Поповнила ряди товарів, які стрімко виросли у ціні, багатьма улюблена лохина. Буквально за кілька днів ягода подорожчала майже на 45%. Якщо минулого тижня її кілограм вартував близько 90 гривень, то сьогодні це вже мінімум 130 гривень. Звісно ціни варіюються залежно від торгової мережі, однак їх ріст всюди стабільний.

Є кілька причин подорожчання

Експерти розповідають, що на подорожчання лохини вплинуло в першу те, що закінчився сезон її дозрівання. На ринку різко зменшився попит й відповідно це також спровокувало ріст цін. Надалі вартість ягоди може лише зростати.

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лохина

“Значне зростання цін може свідчити про наближення завершення сезону, коли на ринку залишаються лише останні партії продукції. Це може призвести до подальшого зростання цін до кінця сезону”, — зазначила керівниця відділу маркетингу гуртового ринку сільськогосподарської продукції “Шувар” Тетяна Попович.

Вона додала, що подібна тенденція спостерігатиметься й на інші ягоди сезон дозрівання яких добігає до завершення. Моментами на зниження ціни можуть вплинути поставки фруктів з інших регіонів, чи країн, однак це будуть короткочасні явища.

За вартість овочів поки хвилюватися не варто

Аграрії вже проаналізували цьогорічний врожай і стверджують, що він дуже не поганий.

Врожай є. Україні 100% буде всього достатньо, щоб ви не хвилювалися. Ми зібрали зернові, пшениці маємо більше, аніж 21 мільйон тонн. Це — основа для хлібу. Хоча, звичайно, якість врожаю цього року гірша, аніж попередніх років. Зараз почали збирати соняшник, сою, ще будемо збирати кукурудзу”, – зазначила експерт в галузі сільського господарства інформаційно-аналітичного центру “АГРО ПЕРСПЕКТИВА” Лариса Гук.

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Карел Тетяна28.08.2024
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