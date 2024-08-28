В супермаркетах наблюдается резкое удорожание популярного сезонного продукта

К концу лета все еще наблюдается сезон многих овощей и фруктов. Однако некоторые ягоды уже заканчиваются и, соответственно, цена на них растет. Пополнила ряды стремительно выросших в цене товаров, многими любимая голубика. Буквально через несколько дней ягода подорожала почти на 45%. Если на прошлой неделе ее килограмм стоило около 90 гривен, то сегодня это уже минимум 130 гривен. Конечно, цены варьируются в зависимости от торговой сети, однако их рост повсюду стабилен.

Есть несколько причин удорожания

Эксперты рассказывают, что на подорожание голубики повлияло в первую то, что закончился сезон ее созревания. На рынке резко снизился спрос и соответственно это также спровоцировало рост цен. В дальнейшем стоимость ягоды может только расти.

“Значительный рост цен может свидетельствовать о приближающемся завершении сезона, когда на рынке остаются только последние партии продукции. Это может привести к дальнейшему росту цен к концу сезона“, — отметила руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции “Шувар” Татьяна Попович.

Она добавила, что подобная тенденция будет наблюдаться и на другие ягоды сезон созревания которых подходит к завершению. Моментами на снижение цены могут повлиять поставки фруктов из других регионов или стран, однако это будут кратковременные явления.

За стоимость овощей пока волноваться не стоит

Аграрии уже проанализировали урожай этого года и утверждают, что он очень неплохой.

“Урожай есть. Украине 100% будет всего достаточно, чтобы вы не волновались. Мы собрали зерновые, у пшеницы больше, чем 21 миллион тонн. Это — основа для хлеба. Хотя, конечно, качество урожая в этом году хуже, чем в предыдущие годы. Сейчас начали собирать подсолнечник, сою, еще будем собирать кукурузу”, — отметила эксперт в области сельского хозяйства информационно-аналитического центра “АГРО ПЕРСПЕКТИВА” Лариса Гук.