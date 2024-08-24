Карту блокируют мгновенно: за что Приватбанк точно ограничит ваш счет

Украинские банки начали массово блокировать карты клиентов за операции с криптовалютами на p2p платформах. То есть, где расчет проходит с одной карты физического лица на другую карту физического лица. Такой способ расчета часто используют мошенники. Именно поэтому система мониторинга банка часто воспринимает такие операции как участие в мошеннических действиях.

Детали

Своей историей поделился один из клиентов Приватбанка. Об этом он рассказал на тематическом форуме Минфин. Мужчина рассказал, что перевел деньги за криптовалюту, а человек от третьего лица сбросил его скриншот переписки на бирже Binance.

Сразу после перевода его карта была заблокирована. Причина в том, что лицо, переведшее средства, пожаловалось на мужчину за мошенничество.

Клиент Приватбанка обратился в службу поддержки Binance и предоставил доказательства блокировки карты из-за продажи криптовалюты. Того, кто прислал эту жалобу, заблокировали на Binance. После мужчина обратился в службу поддержки ПриватБанка и предоставил скриншоты переписки с представителями криптобиржи.

Однако на этом история не закончилась. Приват рассмотрел ситуацию и сообщил, что мужчина должен вернуть средства, поскольку их забросило на его счет третье лицо. Поэтому его счет не разблокировали. Мужчина написал заявление в полицию, но там только ответили, что это административное дело. Поэтому его следует обратиться в суд и разбираться с ПриватБанком.

Позже ПриватБанк лишь отметил, что банк был вынужден ограничить с ним сотрудничество. Вроде бы факт поступления средств на карту был связан с мошенническими операциями. Вместе с тем, решение может быть изменено после того, как дело рассмотрят правоохранительные органы.

И это не единичная ситуация. Все чаще Приват блокирует карты украинцев за операции с криптовалютами. Тем временем правительство планирует урегулировать сферу криптовалют в Украине.