Картку блокують миттєво: за що Приватбанк точно обмежить ваш рахунок

Українські банки почали масово блокувати картки клієнтів за операції з криптовалютами на p2p платформах. Тобто де розрахунок проходить з однієї картки фізичної особи на іншу картку фізичної особи. Такий спосіб розрахунку часто використовують шахраї. Саме тому система моніторингу банку часто сприймає такі операції як участь в шахрайських діях.

Деталі

Своєю історією поділився один із клієнтів Приватбанку. Про це він розповів на тематичному форумі Мінфін. Чоловік розповів, що перевів гроші за криптовалюту, а людина від третьої особи скинула його скріншот листування на біржі Binance.

Одразу після переказу його картку було заблоковано. Причина в тому, що та особа, що перевела кошти, поскаржилася на чоловіка за шахрайство.

Клієнт Приватбанку звернувся до служби підтримки Binance та надав докази блокування картки через продаж криптовалюти. Того, хто надіслав цю скаргу, заблокували на Binance. Після чоловік звернувся до служби підтримки ПриватБанку та надав скріншоти листування з представниками криптобіржі.

Однак на цьому історія не закінчилася. Приват розглянув ситуацію та повідомив, що чоловік повинен повернути кошти, оскільки їх закинула на його рахунок третя особа. Тож його рахунок не розблокували. Чоловік написав заяву до поліції, але там лише відповіли, що це адміністративна справа. Тому його слід звернутися до суду та розбиратися з ПриватБанком.

Пізніше ПриватБанк лише зазначив, що банк був змушений обмежити з ним співпрацю. Начебто факт надходження коштів на картку був пов’язаний зі шахрайськими операціями. Разом з тим, рішення може бути змінено після того, як справу розглянуть правоохоронні органи.

І це не поодинока ситуація. Все частіше Приват блокує картки українців за операції з криптовалютами. Тим часом уряд планує врегулювати сферу криптовалюти в Україні.