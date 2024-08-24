Что будет, если каждый день есть чеснок: ответ ученых удивит

Исследователи объяснили, что будет с организмом человека, если дня есть один-два зубчика чеснока.

Чеснок оказывает положительное влияние на видовой состав полезных микроорганизмов, которые живут в нашем кишечнике. Он помогает избавиться от патогенной микрофлоры.

Чем полезен чеснок

Чеснок оказывает лечебный эффект при метеоризме, колите и энтероколите, а также эффективен при запорах. В целом этот продукт является прекрасным диетическим средством, ведь он стимулирует образование и выделение желчи, улучшает выделение ферментов и желудочного сока. Это способствует снижению содержания холестерина и уровня сахара в крови. То есть чеснок стоит включить в рацион людям, страдающим или склонным к сахарному диабету и ожирению.

Благодаря высокому содержанию фитонцидов, полифенолов и кверцетина, чеснок обладает мощными антибактериальными и противовирусными свойствами. Он помогает организму быстрее справиться с простудой, гриппом и другими инфекционными заболеваниями. Кроме того, чеснок способствует разжижению мокроты и облегчает дыхание.

Однако не все так замечательно. Есть и множество противопоказаний для употребления этого продукта.

Кому нельзя употреблять чеснок

Категорически противопоказан чеснок в следующих случаях:

Индивидуальная непереносимость. Аллергические реакции на чеснок могут проявляться в виде кожных высыпаний, зуда, отека, проблем с дыханием.

Заболевания почек. Особенно в хронической форме, поскольку чеснок может дополнительно нагружать почки.

Гипотиреоз. Чеснок может снижать активность щитовидной железы, что может ухудшить состояние при гипотиреозе.

Заболевания желудочно-кишечного тракта. Гастрит, язвенная болезнь, колит могут обостриться от употребления чеснока.

Беременность и лактация. Чеснок может повлиять на гормональный фон и состояние плода, а также попасть в грудное молоко.

С осторожностью чеснок следует употреблять чеснок пожилым людям. Их организм более чувствителен к действию некоторых веществ, поэтому чрезмерное употребление чеснока может привести к ухудшению течения сопутствующих заболеваний. Чеснок может влиять на свертываемость крови, поэтому его употребление следует прекратить за несколько дней до операции.

Даже здоровым людям не стоит злоупотреблять чесноком. Рекомендовано употреблять не более одного-двух зубцов в день.