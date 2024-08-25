Водії отримують штрафи, за які платити не обов’язково: постанова Кабміну

Українських водіїв масово штрафують, при чому незаконно. Чи потрібно сплачувати такі штрафи, якщо в уряді їх заборонили.

Поліцейські масово почали штрафувати водіїв за поширене правопорушення. Однак ці штрафи незаконні відповідно до рішення Кабінету Міністрів України

Штрафи масові, але незаконні

Зараз в Україні водії початківці отримують “тимчасове” посвідчення водія. Воно дійсне два роки. Після цього документи втрачають свою силу і водій повинен замінити їх на постійні права. Для цього потрібно буде звернутися в сервісний центр МВС,

Однак через дію воєнного стану Кабінет Міністрів України ще у 2022 році видав постанову №184. Відповідно до неї, термін дії документів всіх водіїв продовжили до кінця дії воєнного стану.

Поліції про цю постанову чудово відомо, однак вони все одно виписують штрафи.

Що кажуть юристи

Збільшення кількості штрафів за прострочені водійські посвідчення викликало обурення серед водіїв та юристів. Останні зазначають, що правоохоронні органи активно штрафують водіїв, незважаючи на складну ситуацію в країні та обмежені можливості багатьох громадян обміняти документи вчасно.

Представники правоохоронних органів, своєю чергою, пояснюють, що водії мали достатньо часу для обміну посвідчень ще до того, як були запроваджені обмеження через воєнний стан. Вони наголошують на тому, що прострочені документи є порушенням законодавства і несуть за собою адміністративну відповідальність.

Однак, юристи вважають, що такий підхід є несправедливим, оскільки багато водіїв не мали змоги обміняти документи вчасно через різні причини, пов’язані з воєнними діями та економічними труднощами. Вони закликають переглянути практику накладання штрафів і запровадити більш лояльні умови для водіїв, які опинилися в складній ситуації.

Якщо ви отримали такий штраф, то зверніться до суду. В більшості випадків представники суду стають на сторону водія.