Що буде, якщо кожного дня їсти часник: відповідь вчених дивує

Дослідники пояснили, що буде з організмом людини, якщо дня їсти один-два зубчики часнику.

Часник чинить позитивний вплив на видовий склад корисних мікроорганізмів, які живуть в нашому кишківнику. Він допомагає позбутися патогенної мікрофлори.

Чим корисний часник

Часник чинить лікувальний ефект при метеоризмі, коліті та ентероколіті, а також ефективний при закрепах. Загалом цей продукт є чудовим дієтичним засобом, адже він стимулює утворення та виділення жовчі, покращує виділення ферментів та шлункового соку. Це сприяє зниженню вмісту холестерину та рівня цукру в крові. Тобто часник варто включити в раціон людям, що страждають чи схильні до цукрового діабету та ожиріння.

Завдяки високому вмісту фітонцидів, поліфенолів та кверцетину, часник має потужні антибактеріальні та противірусні властивості. Він допомагає організму швидше впоратися з застудою, грипом та іншими інфекційними захворюваннями. Крім того, часник сприяє розрідженню мокротиння та полегшує дихання.

Однак не все так чудово. Є й безліч протипоказань для вживання цього продукту.

Кому не можна вживати часник

Категорично протипоказаний часник у таких випадках:

Індивідуальна непереносимість. Алергічні реакції на часник можуть проявлятися у вигляді шкірних висипань, свербежу, набряку, проблем з диханням.

Захворювання нирок. Особливо в хронічній формі, оскільки часник може додатково навантажувати нирки.

Гіпотиреоз. Часник може знижувати активність щитовидної залози, що може погіршити стан при гіпотиреозі.

Захворювання шлунково-кишкового тракту. Гастрит, виразкова хвороба, коліт можуть загостритися від вживання часнику.

Вагітність і лактація. Часник може вплинути на гормональний фон і стан плода, а також потрапити в грудне молоко.

З обережністю часник слід вживати часник літнім людям. Їх організм більш чутливий до дії деяких речовин, тому надмірне вживання часнику може призвести до погіршення перебігу супутніх захворювань. Часник може впливати на згортання крові, тому його вживання слід припинити за кілька днів до операції.

Навіть здоровим людям не варто зловживати часником. Рекомендовано вживати не більше одного-двох зубців на день.