Мобилизация по-новому: Кабмин утвердил сразу два вида повесток

Правительство утвердило единую форму повестки в ТЦК. Рассказываем, что изменится для украинцев.

Кабинет Министров Украины утвердил изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации на особый период. Теперь Повестки могут вручать на бланке или формироваться с помощью Единого государственного реестра призывников. Об этом стало известно из постановления №951 от 6 августа 2024 года.

Что изменится

Согласно постановлению, повестки, сформированные с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (в том числе распечатанные) и повестки, оформленные на бланке, будут иметь одинаковую юридическую силу.

В случае оформления повестки на бланке руководитель ТЦК должен заверить ее личной подписью на гербовой печатью. Без этого Повестка считается незаконной.

Согласно постановлению, каждая повестка, сформированная с помощью Единого государственного реестра призывников, будет содержать уникальный электронный идентификатор. Это будет привычный QR код. Такие повестки также могут распечатывать. В таком случае ее бумажная форма должна включать пригодный для считывания QR код, при переходе по которому можно будет ознакомиться с соответствующими данными.

Что касается повесток, сформированных с помощью Единого государственного реестра призывников, то они могут централизованно печататься и направляться военнообязанным и резервистам средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении; печататься и вручаться военнообязанным и резервистам во время оповещения в распечатанном виде.

Добавим, что в случае, когда резервист или военнообязанный уточнил свои данные после завершения 60 дней, которые государство давало на уточнение своих учетных данных. То есть позже 16 июля этого года, то повестку могут прислать по адресу места жительства, который был указан при уточнении учетных данных.

Фактически, для украинцев ничего не изменится. Общая мобилизация продолжается, а президент Украины в очередной раз заявил, что Украина не планирует переговоров с РФ и будет продолжать бороться пока не освободит всю территорию в границах 1991 года.