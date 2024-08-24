Мобілізація по-новому: Кабмін затвердив одразу два види повісток

Уряд затвердив єдину форму повістки до ТЦК. Розповідаємо, що зміниться для українців.

Кабінет Міністрів України затвердив зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. Тепер Повістки можуть вручати на бланку або формуватися за допомогою Єдиного державного реєстру призовників. Про це стало відомо з постанови №951 від 6 серпня 2024 року.

Що зміниться

Відповідно до постанови, повістки, що сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (в тому числі роздруковані) та повістки, оформлені на бланку, будуть мати однакову юридичну силу.

В разі оформлення повістки на бланку керівник ТЦК повинен засвідчити її особистим підписом на гербовою печаткою. Без цього Повістка вважається незаконною.

Відповідно до постанови, кожна повістка, сформована за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, буде містити унікальний електронний ідентифікатор. Це буде звичний QR код. Такі повістки також можуть роздруковувати. В такому разі її паперова форма повинна включати придатний для зчитування QR код, при переході за яким можна буде ознайомитися з відповідними даними.

Щодо повісток, що сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, то вони можуть централізовано друкуватися та надсилатися військовозобов’язаним та резервістам засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення; друкуватися та вручатися військовозобов’язаним та резервістам під час оповіщення у роздрукованому вигляді.

Додамо, що в разі, коли резервіст чи військовозобов’язаних уточнив свої дані після завершення 60 днів, які держава давала на уточнення своїх облікових даних. Тобто пізніше 16 липня цього року, то повістку можуть надіслати за адресою місця проживання яка була зазначена під час уточнення облікових даних.

Фактично, для українців нічого не зміниться. Загальна мобілізація триває, а президент України вкотре заявив, що Україна не планує переговорів з рф та продовжуватиме боротися допоки не звільнить всю територію в кордонах 1991 року.