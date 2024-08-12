Власти взялись за переводы с карты на карту между физическими лицами

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам налоговой политики рекомендовал Национальному банку Украины (НБУ) усилить мониторинг операций с банковскими счетами физических лиц и рассмотреть возможность введения ограничений на перевод средств между банковскими карточками.

Такую рекомендацию обнародовал председатель комитета Даниил Гетманцев, член партии “Слуга народа”. Он пояснил, что эти предложения являются частью решения по результатам слушаний с главой НБУ Андреем Пышным.

Среди рекомендаций комитета – посоветовать НБУ оценить необходимость введения лимитов на платежные операции с использованием электронных платежных инструментов. В рекомендациях подчеркивается важность защиты интересов законных потребителей при внедрении этих мер.

Кроме того, комитет призвал НБУ принять “более эффективные меры” для борьбы с нарушениями платежного законодательства. В частности, рекомендации призывают к ужесточению требований в отношении:

систем мониторинга транзакций

систем управления рисками

систем внутреннего контроля для провайдеров платежных услуг

Кроме того, комитет ожидает, что НБУ продолжит свои усилия по выявлению и ликвидации схем, которые используют платежную инфраструктуру для незаконной деятельности. Это включает в себя злоупотребление мошенниками индивидуальными счетами для проведения мошеннических транзакций от имени других лиц, которые часто называют “дропами”.