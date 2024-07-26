Пять лайфхаков, благодаря которым смартфон будет держать заряд вдвое дольше обычного

Каждый владелец смартфона хотел бы, чтобы гаджет не разряжался как можно дольше. Даже новенький смартфон с мощным аккумулятором иногда не держит один заряд даже до конца дня. Постоянно его заряжать, во-первых, не удобно, а во-вторых, не совсем правильно. Из-за частой зарядки батарея быстрее изнашивается и чем дальше, тем хуже держит заряд. Эксперты рассказали, каким образом можно сделать так, чтобы телефон не разряжался вдвое дольше обычного. Обязательно попытайтесь повторить это и со своим девайсом.

Нужно выполнить всего пять действий

Чтобы смартфон не разряжался как можно дольше, нужно выполнить ряд простых манипуляций:

Контролируйте уровень яркости экрана. У некоторых он регулируется автоматически — в таком случае выключите эту функцию. Установите яркость на уровне 30–50%. Этого достаточно для нормальной работы с устройством и для аккумулятора такая яркость не является накладной. Измените фон из белого на темный. Оказывается, это также помогает сэкономить проценты на аккумуляторе. И ни в коем случае не устанавливайте так называемые “живые” обои. Возможно, это и красиво, однако потребляют подобные анимации слишком много ресурса. Всегда выключайте Wi-Fi, Bluetooth и GPS, если вы ими не пользуетесь. К примеру, часто в дороге мы пользуемся мобильным интернетом, и вай-фай не нужен, но он остается включенным. Все эти беспроводные технологии также сильно снижают заряд батареи. Не пренебрегайте режимом полет. Особенно уместно его включать на ночь, когда телефоном вы не пользуетесь, но выключать совсем не хотите, или планируете воспользоваться будильником. Всегда полностью закрывайте приложения. Если вы выйдете из программы – это не значит, что вы ее закрыли. Полноценно она закрывается только тогда, когда вы посвайпаете все вкладки.

Также периодически очищайте кэш и историю браузера. На некоторых смартфонах есть функция “Экономия заряда”. Ею тоже следует активно пользоваться.