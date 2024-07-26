Пять лайфхаков, благодаря которым смартфон будет держать заряд вдвое дольше обычного
Каждый владелец смартфона хотел бы, чтобы гаджет не разряжался как можно дольше. Даже новенький смартфон с мощным аккумулятором иногда не держит один заряд даже до конца дня. Постоянно его заряжать, во-первых, не удобно, а во-вторых, не совсем правильно. Из-за частой зарядки батарея быстрее изнашивается и чем дальше, тем хуже держит заряд. Эксперты рассказали, каким образом можно сделать так, чтобы телефон не разряжался вдвое дольше обычного. Обязательно попытайтесь повторить это и со своим девайсом.
Нужно выполнить всего пять действий
Чтобы смартфон не разряжался как можно дольше, нужно выполнить ряд простых манипуляций:
- Контролируйте уровень яркости экрана. У некоторых он регулируется автоматически — в таком случае выключите эту функцию. Установите яркость на уровне 30–50%. Этого достаточно для нормальной работы с устройством и для аккумулятора такая яркость не является накладной.
- Измените фон из белого на темный. Оказывается, это также помогает сэкономить проценты на аккумуляторе. И ни в коем случае не устанавливайте так называемые “живые” обои. Возможно, это и красиво, однако потребляют подобные анимации слишком много ресурса.
- Всегда выключайте Wi-Fi, Bluetooth и GPS, если вы ими не пользуетесь. К примеру, часто в дороге мы пользуемся мобильным интернетом, и вай-фай не нужен, но он остается включенным. Все эти беспроводные технологии также сильно снижают заряд батареи.
- Не пренебрегайте режимом полет. Особенно уместно его включать на ночь, когда телефоном вы не пользуетесь, но выключать совсем не хотите, или планируете воспользоваться будильником.
- Всегда полностью закрывайте приложения. Если вы выйдете из программы – это не значит, что вы ее закрыли. Полноценно она закрывается только тогда, когда вы посвайпаете все вкладки.
Также периодически очищайте кэш и историю браузера. На некоторых смартфонах есть функция “Экономия заряда”. Ею тоже следует активно пользоваться.
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