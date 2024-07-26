П’ять лайфхаків, завдяки яким смартфон триматиме заряд вдвічі довше, ніж зазвичай
Кожен власник смартфона хотів би, щоб гаджет не розряджався якомога довше. Та навіть новенький смартфон з потужним акумулятором інколи не тримає один заряд навіть до кінця дня. Постійно його заряджати, по-перше, не зручно, а по-друге, не зовсім правильно. Через часте заряджання батарея швидше зношується й чим далі, тим гірше тримає заряд. Експерти розповіли, яким чином можна зробити так, щоб телефон не розряджався вдвічі довше ніж зазвичай. Обов’язково спробуйте повторити це й зі своїм девайсом.
Потрібно виконати всього п’ять дій
Щоб смартфон не розряджався якомога довше потрібно виконати ряд простих маніпуляцій:
- Контролюйте рівень яскравості екрана. В декого він регулюється автоматично — в такому разі вимкніть цю функцію. Встановіть яскравість на рівні 30-50%. Цього достатньо для нормальної роботи з пристроєм і для акумулятора така яскравість не є накладною.
- Змініть фон з білого на темний. Виявляється це також допомагає зекономити відсотки на акумуляторі. І в жодному разі не встановлюйте так звані “живі” шпалери. Можливо це й красиво, однак споживають подібні анімації надто багато ресурсу.
- Завжди вимикайте Wi-Fi, Bluetooth і GPS, якщо ви ними не користуєтесь. Наприклад, часто в дорозі ми користуємось мобільним інтернетом, і вайфай не потрібен, але він залишається ввімкненим. Всі ці безпровідні технології також сильно зменшують заряд батареї.
- Не нехтуйте режимом політ. Особливо доречно його вмикати на ніч, коли телефоном ви не користуєтесь, але вимикати зовсім не хочете, або ж плануєте скористуватися будильником.
- Завжди повністю закривайте додатки. Якщо ви вийдете з програми — це не означає, що ви її закрили. Повноцінно вона закривається лише тоді, коли ви посвайпаєте всі вкладки.
Також, періодично очищайте кеш та історію браузера. На деяких смартфонах є функція “Економія заряду”. Нею теж варто активно користуватися.
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