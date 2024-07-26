П’ять лайфхаків, завдяки яким смартфон триматиме заряд вдвічі довше, ніж зазвичай

Кожен власник смартфона хотів би, щоб гаджет не розряджався якомога довше. Та навіть новенький смартфон з потужним акумулятором інколи не тримає один заряд навіть до кінця дня. Постійно його заряджати, по-перше, не зручно, а по-друге, не зовсім правильно. Через часте заряджання батарея швидше зношується й чим далі, тим гірше тримає заряд. Експерти розповіли, яким чином можна зробити так, щоб телефон не розряджався вдвічі довше ніж зазвичай. Обов’язково спробуйте повторити це й зі своїм девайсом.

Потрібно виконати всього п’ять дій

Щоб смартфон не розряджався якомога довше потрібно виконати ряд простих маніпуляцій:

Контролюйте рівень яскравості екрана. В декого він регулюється автоматично — в такому разі вимкніть цю функцію. Встановіть яскравість на рівні 30-50%. Цього достатньо для нормальної роботи з пристроєм і для акумулятора така яскравість не є накладною. Змініть фон з білого на темний. Виявляється це також допомагає зекономити відсотки на акумуляторі. І в жодному разі не встановлюйте так звані “живі” шпалери. Можливо це й красиво, однак споживають подібні анімації надто багато ресурсу. Завжди вимикайте Wi-Fi, Bluetooth і GPS, якщо ви ними не користуєтесь. Наприклад, часто в дорозі ми користуємось мобільним інтернетом, і вайфай не потрібен, але він залишається ввімкненим. Всі ці безпровідні технології також сильно зменшують заряд батареї. Не нехтуйте режимом політ. Особливо доречно його вмикати на ніч, коли телефоном ви не користуєтесь, але вимикати зовсім не хочете, або ж плануєте скористуватися будильником. Завжди повністю закривайте додатки. Якщо ви вийдете з програми — це не означає, що ви її закрили. Повноцінно вона закривається лише тоді, коли ви посвайпаєте всі вкладки.

Також, періодично очищайте кеш та історію браузера. На деяких смартфонах є функція “Економія заряду”. Нею теж варто активно користуватися.