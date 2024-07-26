Стало відомо, чи зможуть ФОПи отримувати “економічне бронювання”

В Україні оновлено як закон про мобілізацію, так і низку супутніх законів, наприклад, щодо “економічного бронювання”. Наразі компанії мають право забронювати своїх працівників, якщо виконають низку умов. Серед головного — певний рівень податків, які компанія сплачує до бюджету. Також середня зарплата працівників має бути не нижче встановленого рівня й в компанії немає бути ніяких заборгованостей ні перед Податковою службою, ні перед працівниками. Якщо підприємство порушує якусь з цих умов, то працівники втрачають право на броню. Щодо ФОПів, які працюють самостійно, то з ними ситуація трішки інша.

Чи можуть отримати бронювання ФОПи?

“Фізична особа-підприємець та її наймані працівники можуть мати право на бронювання відповідно до пункту 1 цього законопроєкту, якщо обсяг їхнього доходу в календарному місяці становить не менше трьох разового збору за бронювання військовозобов’язаних, встановленого Податковим кодексом України, і якщо вони підтвердили свою господарську діяльність протягом попереднього річного звіту податкового періоду”, – зазначає адвокат Роман Сімутін.

Якщо говорити детальніше про умови та конкретні фінансові суми, то це дохід понад 61 000 гривень.

“Перше — необхідно мати мінімальний обсяг доходів для ФОП, що дорівнює 61 200 грн, що дорівнює трьом величинам збору за бронювання військовозобов’язаних. І друге – вести господарську діяльність ФОПа до 2023 року, чи раніше”, – додає експерт.

Тобто ті ФОПи, які заробляють менше, або які почали вести свою діяльність у 2024 році не можуть забронювати ні себе, ні працівників.

Також, ФОПи, які хочуть забронювати працівників повинні до державного бюджету збір за кожного працівника.

“Суб’єкти господарювання, які здійснюють бронювання військовозобов’язаних працівників, повинні сплачувати до державного бюджету збір за бронювання у розмірі 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Звідси 1200 помножити на 17 грн — це 20 400 грн на одного працівника щомісячно. Тому ми маємо втричі більшу суму у 61 200 грн для ФОПів”, – підсумовує Сімутін.