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Украинскую гривну готовы купить за 20 тысяч: чем особенный данный экземпляр?

Карел Тетяна17.07.2024

В Украине очень часто можно увидеть новости о том, что кто-то выгодно продал старые монеты. И речь не о каких-то старинных копейках, которым больше сотни лет. Речь об обычных украинских монетах, выпущенных в обращение уже во времена независимой Украины. Ценность для нумизматов и коллекционеров имеют не все экземпляры без исключения. Хорошо выторговать можно лишь за некоторые разновидности монет, которые либо выпущены ограниченным тиражом, либо имеют какой-то специфический заводской брак. Пока, например, охотно покупают монету номиналом 1 гривна 1992 года выпуска.

Чем интересна монета?

Речь о разновидности 1.1 ААГ за которую готовы отдать от 10000 до 20000 гривен. Легче всего эту копейку узнать за гладким гуртом без насечек.

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“На момент чеканки еще не было инструмента для нанесения надписи на гурт. Поэтому эти гривны считаются незаконченными“, — отмечают специалисты.

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Какие монеты можно выгодно продать?

Не только эта разновидность ценится среди экспертов. К примеру, от 7000 до 9000 гривен можно выторговать за гривневую монету 1995 года выпуска разновидности 1Баг. У этой монеты тоже гладкий гурт.

А 5000 гривен можно выторговать за монету номиналом в 1 гривна 2001 года выпуска, и здесь главным отличием является именно гладкий гурт.

“Так как эта гривна редкая и дорогая ее часто подделывают фальшивомонетчики. Они спиливают надписи на гурте в более дешевой гривне 2001 года. Проверяйте параметры монеты: в оригинале вес 6,8 г, диаметр 26 мм”, — отмечают специалисты.

Как понять, что перед вами ценный экземпляр?

Не будучи экспертом сложно понять, ценная ли перед вами монета или нет. Если у вас есть подозрение на то, что у вас что-то действительно стоящее, ищите информацию на соответствующих форумах. В Интернете много информации о том, какие копейки стоят дорого, и по каким признакам их отличать.

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Карел Тетяна17.07.2024
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