Украинскую гривну готовы купить за 20 тысяч: чем особенный данный экземпляр?

В Украине очень часто можно увидеть новости о том, что кто-то выгодно продал старые монеты. И речь не о каких-то старинных копейках, которым больше сотни лет. Речь об обычных украинских монетах, выпущенных в обращение уже во времена независимой Украины. Ценность для нумизматов и коллекционеров имеют не все экземпляры без исключения. Хорошо выторговать можно лишь за некоторые разновидности монет, которые либо выпущены ограниченным тиражом, либо имеют какой-то специфический заводской брак. Пока, например, охотно покупают монету номиналом 1 гривна 1992 года выпуска.

Чем интересна монета?

Речь о разновидности 1.1 ААГ за которую готовы отдать от 10000 до 20000 гривен. Легче всего эту копейку узнать за гладким гуртом без насечек.

“На момент чеканки еще не было инструмента для нанесения надписи на гурт. Поэтому эти гривны считаются незаконченными“, — отмечают специалисты.

Какие монеты можно выгодно продать?

Не только эта разновидность ценится среди экспертов. К примеру, от 7000 до 9000 гривен можно выторговать за гривневую монету 1995 года выпуска разновидности 1Баг. У этой монеты тоже гладкий гурт.

А 5000 гривен можно выторговать за монету номиналом в 1 гривна 2001 года выпуска, и здесь главным отличием является именно гладкий гурт.

“Так как эта гривна редкая и дорогая ее часто подделывают фальшивомонетчики. Они спиливают надписи на гурте в более дешевой гривне 2001 года. Проверяйте параметры монеты: в оригинале вес 6,8 г, диаметр 26 мм”, — отмечают специалисты.

Как понять, что перед вами ценный экземпляр?

Не будучи экспертом сложно понять, ценная ли перед вами монета или нет. Если у вас есть подозрение на то, что у вас что-то действительно стоящее, ищите информацию на соответствующих форумах. В Интернете много информации о том, какие копейки стоят дорого, и по каким признакам их отличать.