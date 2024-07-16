Українську гривню готові купити за 20 тисяч: чим особливий даний екземпляр?

В Україні дуже часто можна побачити новини про те, що хтось вигідно продав старі монети. І мова не про якісь старовинні копійки, яким понад сотню років. Мова про звичайні українські монети, що випущені в обіг вже за часів незалежної України. Цінність для нумізматів та колекціонерів мають не всі без виключення екземпляри. Гарно вторгувати можна лише за деякі різновиди монет, що або випущені обмеженим тиражем, або ж мають якийсь специфічний заводський брак. Наразі, наприклад, охоче купують монету номіналом 1 гривня 1992 року випуску.

Чим цікава монета?

Мова про різновид 1.1 Ааг за який готові віддати від 10 000 до 20 000 гривень. Найлегше цю копійку впізнати за гладким гуртом без насічок.

“На момент карбування ще не було інструменту для нанесення напису на гурт. Тому ці гривні вважаються “незакінченими”, – зазначають фахівці.

Які ще монети можна вигідно продати?

Не лише цей різновид цінується серед експертів. Наприклад, від 7000 до 9000 гривень можна вторгувати за гривневу монету 1995 року випуску різновиду 1Баг. Ця монета теж має гладкий гурт.

А 5000 гривень можна вторгувати за монету номіналом в 1 гривня 2001 року випуску, й тут головною відмінністю є саме гладкий гурт.

“Оскільки ця гривня рідкісна й дорога її часто підробляють фальшивомонетники. Вони спилюють написи на гурті у дешевшої гривні 2001 року. Перевіряйте параметри монети: в оригіналі вага 6,8 грама, діаметр 26 мм”, – зазначають спеціалісти.

Як зрозуміти, що перед вами цінний екземпляр?

Не бувши експертом складно зрозуміти, чи перед вами цінна монета, чи ні. Якщо маєте підозру на те, що у вас щось справді вартісне, шукайте інформацію на відповідних форумах. В Інтернеті є багато інформації про те, які копійки коштують дорого, та за якими ознаками їх відрізняти.