Реєстрація автомобілів відбуватиметься по-новому: в Раді готують одразу три законопроєкти

Наразі в Верховній Раді готуються до розгляду одразу три нові законопроєкти, які стосуються змін процедури реєстрації транспортних засобів. Зокрема, зміни торкнуться й роботи сервісних центрів МВС, які власне цим і займаються. Про все, що готують та над чим планують працювати нардепи, розповів заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий.

Планують сутт єво спростити ряд процедур

Зокрема, проєкт Закону №9083 передбачає спрощення продажу вживаних автомобілів через різноманітні майданчики, які можуть виступати посередником між власником транспортного засобу та покупцем.

Наприклад, якщо закон таки почне діяти, то власник вживаного авто може звернутися до автосалону, зняти автомобіль з обліку, отримати кошти, чи новий автомобіль (якщо мова про обмін), а продажем його старого авто займатиметься автосалон. Також саме посередник й займатиметься перереєстрацією авто на нового власника.

«Загалом зазначений законопроєкт незначний за обсягом, але його подальше прийняття і правозастосування прогнозовано спростить роботу для суб’єктів господарювання, які працюють з автомобілями, так й інших юридичних осіб, які мають у власності транспортні засоби», — розповів Богдан Драп’ятий.

Щодо другого законопроєкту №9219, то ним планують передати повноваження з обліку та реєстрацію великогабаритних транспортних засобів від Державної служби України до територіальних органів МВС. Мова про такі категорії ТЗ, як бульдозери, навантажувачі, екскаватори тощо.

Ну і третій законопроєкт №9504 передбачає надати сервісним центрам МВС більше повноважень. Тобто зробити так, аби вони могли оперативно переглянути інформацію про людей, які хочуть отримати водійське посвідчення, та чи мають вони на це право.

«Реалізація проєкту Закону забезпечить можливість громадянину, фактично маючи при собі телефон із застосунком Дія, лише ідентифікувати себе, а решту інформації, необхідної для отримання посвідчення водія або перереєстрації автомобіля, буде взято з відповідних державних реєстрів», — зазначив Богдан Драп’ятий.