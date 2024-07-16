Впервые в истории Украины тариф на воду превысил 100 гривен за куб

Тариф на воду вырос по всей Украине, однако в некоторых регионах он превышает все допустимые нормы. К примеру, в городе Марганец местные жители уже будут платить по 125 гривен за куб. До этого цена была 46 гривен, однако горожанам поставляли исключительно техническую воду из Николаевского водопровода. Сейчас же из крана будет течь относительно чистая вода из нового магистрального водопровода “Запорожье-Марганец”. Однако за питьевую, а не техническую воду придется платить сумасшедшие суммы.

Жители города говорят, что придется сильно экономить воду

“Если сполоснуть здесь стоящая мисочка, потом если стирать, то не выливаю в канализацию, а в ведро. Унитаз старый, там крышка, достал и положил, и тогда использую здесь воду. Экономила всегда и дальше буду экономить”, — говорит местная жительница Валентина.

Вода, которую теперь будут поставлять в Марганец, гораздо качественнее, чем та, что была до этого, однако и ей далеко до звания чистой. Об этом говорит Федор Старостенко, работающий в лаборатории и регулярно проверяющий качество воды.

“Когда пришла вода из Запорожья она стала немного лучше, чем была вода из Каховки. Почему? Потому что жесткость у нее была 5,5, а здесь стала 5,3. Сульфаты стали 76, хлориды – 40”, — отмечает Старостенко.

Проблемы с водой в Марганце с момента подрыва Каховской ГЭС

С тех пор как россияне взорвали ГЭС, жители города пользовались только водой, которую им привозили. Лишь через некоторое время в город начали пускать техническую воду, а питьевую, люди носили из скважин, или принимали от волонтеров.

Относительно столь безумного тарифа на новую воду, то его объясняют еще и тем, что непрерывная подача технической воды негативно повлияла на водопровод. Теперь он нуждается в восстановлении, а это тоже огромные затраты.

Также сейчас в городе думают над увеличением количества скважин, чтобы люди имели питьевую воду.

“Я хочу, чтобы людям была вода, платная или бесплатная, какая разница. Кто хочет, пусть платит и берет воду. То есть, необходимость есть в этих скважинах”, — отмечает местный житель Виталий.