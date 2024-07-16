Уперше в історії України тариф на воду перевищив 100 гривень за куб

Тариф на воду зріс по всій Україні, однак у деяких регіонах він перевищує всі допустимі норми. Наприклад, у місті Марганець місцеві мешканці вже будуть платити по 125 гривень за куб. До цього ціна була 46 гривень, однак містянам постачали виключно технічну воду з Миколаївського водогону. Зараз же з крану тектиме відносно чиста вода з нового магістрального водогону “Запоріжжя-Марганець”. Однак за питну, а не технічну воду доведеться платити шалені суми.

Мешканці міста кажуть, що доведеться сильно економити воду

“Якщо сполоснуть тут стоїть мисочка, потом якщо прати, то не виливаю в каналізацію, а у відро. Унітаз старий, там кришка, дістав і положив, і тоді використовую тут цю воду. Економила завжди й далі буду економить”, – каже місцева жителька пані Валентина.

Вода, яку тепер будуть постачати до Марганця значно якісніша, ніж та що була до цього, однак й їй далеко до звання чистої. Про це говорить Федір Старостенко, який працює в лабораторії та регулярно перевіряє якість води.

“Коли прийшла вода з Запоріжжя вона стала трохи краща, чим була вода з Каховки. Чому? Тому що жорсткість в неї була 5,5, а тут стала 5,3. Сульфати стали 76, хлориди — 40”, – зазначає Старостенко.

Проблеми з водою в Марганці від моменту підриву Каховської ГЕС

Відколи росіяни підірвали ГЕС мешканці міста користувалися лише водою, яку їм привозили. Лише через деякий час в місто почали пускати технічну воду, а питну, люди носили зі свердловин, або ж приймали від волонтерів.

Щодо такого шаленого тарифу на нову воду, то його пояснюють ще й тим, що безперервна подача технічної води негативно вплинула на водогін. Тепер він потребує відновлення, а це також величезні затрати.

Також, наразі в місті думають над збільшенням кількості свердловин, щоб люди мали питну воду.

“Я хочу, щоб людям була вода, платна чи безплатна, яка різниця. Хто хоче нехай платить і бере воду. Тобто необхідність є у цих свердловинах”, – зазначає місцевий мешканець Віталій.