Полезный лайфхак: как из пластиковой бутылки сделать крышки для стеклянных банок

Довольно часто хозяйки сталкиваются с ситуацией, когда есть открытая консервация, например, в стеклянной банке, а накрыть ее нечем. Нет подходящей крышки, а без нее то, что в банке засохнет или безвозвратно испортится. Можно накрыть банку фольгой или обмотать пергаментом, а еще можно сделать качественные крышки из обычной пластиковой бутылки. Вам понадобится обычная бутылка из воды 1,5 или 2 литровая и минимум времени и усилий.

Как сделать крышку?

Чтобы сделать крышки, нужно для начала отрезать верхний край бутылки примерно на 7-8 сантиметров. Рассчитывайте расстояние так, чтобы диаметр отрезанной части был такой же, как размер стеклянной бутылки, или больше.

Затем ставите верхний край крышки на банку и обрабатываете ее горячим феном. Пластик начнет немного плавиться прилегать плотно к стеклу. В результате пластик герметично прикрепится к банке и то, что в ней есть будет хорошо храниться. Также, таким образом можно хранить разнообразную жидкость: компоты, соки или узвар. Просто открываете крышку и наливаете жидкость через пластиковый колпак.

Какие еще интересные советы дают эксперты?

Сейчас как раз сезон консервации, и вокруг этой темы много разговоров и, конечно же, советов и лайфхаков. К примеру, эксперты рекомендуют воздержаться от варки большого количества варенья. Это возможно и вкусно, но слишком вредно из-за большого количества сахара в составе. Также, во время длительной варки все полезные элементы и витамины, которые есть во фруктах, просто испаряются. Специалисты советуют вместо приготовления варенья замораживать свежие фрукты и затем зимой размораживать их, готовить смузи или добавлять в каши. Это тоже вкусно, а еще очень полезно. Да и времени на заморозку фруктов уходит значительно меньше, чем на приготовление варенья, которое иногда нужно варить несколько дней подряд по несколько часов.