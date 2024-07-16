Корисний лайфхак: як з пластикової пляшки зробити кришки для скляних банок

Доволі часто господині стикаються з ситуацією, коли є відкрита консервація, наприклад, у скляній банці, а накрити її нічим. Немає підходящої кришки, а без неї те що в банці засохне або безповоротно зіпсується. Можна накрити банку фольгою, чи обмотати пергаментом, а ще можна зробити якісні кришки зі звичайної пластикової пляшки. Вам знадобиться звичайна пляшка з води 1,5 або 2 літрова й мінімум часу та зусиль.

Як зробити кришки?

Щоб зробити кришки потрібно для початку відрізати верхній край пляшки приблизно на 7-8 сантиметрів. Розраховуйте відстань так, щоб діаметр відрізаної частини був такий самий, як розмір скляної пляшки, або й більшим.

Далі ставите верхній край кришки на банку й обробляєте її гарячим феном. Пластик почне трішки плавитися прилягати щільно до скла. В результаті пластик герметично прикріпиться до банки й те, що в ній є гарно зберігатиметься. Також, таким чином можна зберігати різноманітну рідину: компоти, соки, чи узвари. Просто відкриваєте кришку і наливаєте рідину через пластиковий ковпак.

Які ще цікаві поради дають експерти?

Наразі якраз сезон консервації, тож довкола цієї теми є багато розмов та звісно ж порад і лайфхаків. Наприклад, експерти рекомендують утриматися від варіння великої кількості варення. Це можливо й смачно, але надто шкідливо через велику кількість цукру у складі. Також, під час тривалого варіння всі корисні елементи та вітаміни, які є у фруктах просто випаровуються. Фахівці радять замість приготування варення заморожувати свіжі фрукти й потім взимку розморожувати їх, готувати смузі, чи додавати до каш. Це теж смачно, а ще дуже корисно. Та й часу на заморозку фруктів витрачається значно менше ніж на приготування варення, яке інколи потрібно варити кілька днів поспіль по декілька годин.