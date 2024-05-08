Будут ли штрафовать каждого мужчину? Что не так с новыми требованиями ТЦК

Согласно обновлению лиц, нарушающих правила воинского учета, ожидает значительное ужесточение наказания – административные штрафы могут накладывать за любое нарушение правил воинского учета. А получить штрафы можно даже дистанционно. Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» рассказал народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук.

Детали

По словам нардепа, комитет Верховной Рады Украины согласился на увеличение размера штрафов. Он отмечает, что профильный комитет ВР согласился на увеличение штрафов сразу в четыре или даже пять раз. Теперь физические лица за нарушение правил воинского учета будут вынуждены заплатить 25 тысяч 500 гривен. При этом на военнообязанных возлагается большое количество обязанностей, которые они обязаны выполнять.

Осадчук также отметил, что теперь штрафы будут получать не только физические, но и юридические лица. За нарушение работы по контролю за военным учетом они будут вынуждены платить штрафы в размере 59 тысяч 500 гривен.

При этом нардеп отмечает следующее:

Самая большая инновация, на которой настаивали военные, и которая больше всего нравится самому нардепу – это то, что к административной ответственности будут привлекать по упрощенной процедуре.

Административный штраф будут выписывать за любое нарушение правил воинского учета.

В общем военнообязанным мужчинам напоминают, что они должны сообщать в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки множество личных данных – от изменения места работы и должности до состояния здоровья, места жительства, изменений в образовании, получения загранпаспорта, рождения ребенка и прочее.

Большинство этих требований не изменились после того, как новый Закон Украины «О мобилизации» вступит в силу. То есть сейчас могут оштрафовать почти каждого гражданина Украины. Поэтому вместо повышения эффективности работы ТЦК украинцев просто начнут массово штрафовать.