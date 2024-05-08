Штрафуватимуть кожного чоловіка? Що не так з новими вимогами ТЦК

Відповідно до оновлення на осіб, які порушують правила військового обліку, очікує значне посилення покарання — адміністративні штрафи можуть накладати за будь-яке порушення правил військового обліку. А отримати штрафи можна навіть дистанційно. Про це в ефірі телеканалу “Еспресо” розповів народний депутат України, член комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук.

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За словами нардепа, комітет Верховної Ради України погодився на збільшення розміру штрафів. Він наголошує, що профільний комітет ВР погодився на збільшення штрафів одразу в чотири чи навіть п’ять разів. Тепер фізичні особи за порушення правил військового обліку будуть змушені сплатити 25 тисяч 500 гривень. При цьому на військовозобов’язаних покладається велика кількість обов’язків, які вони зобов’язані виконувати.

Осадчук також наголосив на тому, що тепер штрафи будуть отримувати не лише фізичні, але й юридичні особи. За порушення роботи по контролю за військовим обліком вони будуть змушені сплачувати штрафи у розмірі 59 тисяч 500 гривень.

При цьому нардеп наголошує наступне:

Найбільша інновація, на якій наполягали військові, і яка найбільше подобається самому нардепу — це те, що до адміністративної відповідальності будуть притягувати за спрощеною процедурою .

Адміністративний штраф будуть виписувати за будь-яке порушення правил військового обліку.

Загалом військовозобов’язаним чоловікам нагадують, що вони повинні повідомляти в Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки безліч особистих даних — від зміни місця роботи та посади до стану здоров’я, місця проживання, змін в освіті, отримання закордонного паспорта, народження дитини та інше.

Більшість цих вимог не змінилися після того, як новий ЗУ “Про мобілізацію” набуде чинності. Тобто зараз можуть оштрафувати майже кожного громадянина України. Тож замість підвищення ефективності роботи ТЦК українців просто почнуть масово штрафувати.