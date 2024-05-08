Продаж/купівля валюти тільки з особистими документами: на українців чекають чергові нововведення

В Україні від початку банки запровадили чимало змін для своїх клієнтів. Наприклад, тепер щоб поповнити картку готівкою потрібно пройти ідентифікацію за власним номером телефону. Серед інших оновлень — ліміти на зняття готівки, та посилений фінансовий моніторинг де заблокувати рахунок можуть навіть при отриманні 5000 гривень. Картку розблокують якщо її власник надасть документ, який пояснює джерело доходу. Дійшли оновлення й до валютних операцій. Тепер щоб купити або продати валюту еквівалентну сумі 400 000 гривень потрібно пройти ідентифікацію, а також надати документи, які підтверджують джерело доходу.

“Операції купівлі іноземної валюти у клієнтів здійснюються без обмеження. Якщо ж сума валюти, що купується у клієнта, більше 400 000 грн (в екв.), то клієнт повинен надати документи, що підтверджують джерело походження коштів, і пройти ідентифікацію”, – зазначають в НБУ.

Які ліміти наразі встановлено на зняття валюти в Україні?

В кожному банку умови можуть відрізнятися, однак в середньому наразі спостерігається наступна ситуація.

В гривнях можна зняти суму 100 000 в день (з валютної картки). В доларах таку ж суму. Тобто еквівалентну 100 000 гривень. Закордоном з гривневої картки можна знімати до 12 500 гривень раз у 7 днів. А з валютної можна знімати 100 000 гривень в день.

Наразі ці ліміти не планують оновлювати, хоча ситуація в країні більше менш стабільна. Єдине на що скаржаться українці це на велику кількість старих купюр на касах банків. З цією проблемою в першу чергу зіштовхнулися власники депозитів, які захотіли їх зняти, однак на касі людям пропонують виключно долари 1996 року випуску. Українці не охоче погоджують на такі долари, адже обмінники їх не хочуть приймати спираючись на те, що їхні машинки не можуть перевірити ці долари на оригінальність.