Стремительно растет стоимость одного из основных продуктов борщевого набора: стоит ли делать запасы

В Украине наблюдается существенный рост стоимости популярного овоща – лука. Одна из причин – активизация торговли в этом сегменте. Эксперты отмечают, что цену на лук повысили исключительно владельцы качественного продукта, предложение которого на рынке стремительно сокращается.

Детали

В конце прошлой недели репчатый лук в украинских хозяйствах подорожал в среднем на 19%. По состоянию на седьмое мая, фермеры предлагали качественный лук на продажу в среднем по 14-22 гривны за килограмм или 0,36=0,56$ за килограмм. А еще неделю назад цена качественного лука не превышала 18 гривен за килограмм или 0,46$.

В сообщении обращают внимание на следующее.

Причина очередного роста стоимости в этом сегменте, по мнению экспертов, достаточно высокий спрос на лук

При этом все участники рынка сетуют на то, что на рынке слишком мало предложений продукции высокого качества.

Именно в этом кроется причина повышения стоимости лука, и цена будет расти в ближайшей перспективе.

Аналитики отмечают, что несмотря на очередной рост стоимости, цена репчатого лука в Украине сегодня в среднем на 58% ниже, чем она будет в мае 2023 года. Но участники рынка не исключают вероятность того, что тенденция к подорожанию лука будет сохраняться и в дальнейшем. К тому же темпы роста цен и в дальнейшем будут расти. Чем меньше овощей будет оставаться в запасах в хранилищах хозяйств, тем выше будут цены. Такая ситуация будет сохраняться до тех пор, пока в Украине не соберут урожай раннего лука.

Такая ситуация является типичной, и сейчас актуальна не только для лука, но и для других популярных овощей – капусты, моркови, свеклы и картофеля. Кроме того, сейчас отмечается стремительный рост цен на яблоки. Это также типично для последнего месяца весны.