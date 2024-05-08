Стрімко зростає вартість одного з основних продуктів борщового набору: чи варто робити запаси

В Україні спостерігається суттєве зростання вартості популярного овоча — цибулі. Одна з причин — активізація торгівлі в цьому сегменті. Експерти зазначають, що ціну на цибулю підвищили виключно власники якісного продукту, пропозиція якого на ринку стрімко скорочується.

Деталі

Наприкінці минулого тижня ріпчаста цибуля в українських господарствах здорожчала в середньому на 19%. Стано на сьоме травня, фермери пропонували якісну цибулю на продаж в середньому по 14-22 гривні за кілограм або 0,36=0,56$ за кілограм. А ще тиждень тому ціна якісної цибулі не перевищувала 18 гривень за кілограм або 0,46$.

В повідомленні звертають увагу на наступне.

Причина чергового зростання вартості в цьому сегменті, на думку експертів, достатньо високий попит на цибулю

При цьому всі учасники ринку нарікають на те, що на ринку надто мало пропозицій продукції високої якості.

Саме в цьому криється причина підвищення вартості цибулі, і ціна буде зростати в найближчій перспективі.

Аналітики зазначають, що попри чергове зростання вартості, ціна ріпчастої цибулі в Україні сьогодні в середньому на 58% нижча, ніж вона буде в травні 2023 року. Але учасники ринку не виключають ймовірність того, що тенденція до подорожчання цибулі буде зберігатися і надалі. До того ж темпи зростання цін і надалі будуть зростати. Чим менше овочів залишатиметься в запасах в сховищах господарств, тим вищими будуть ціни. Така ситуація зберігатиметься доти, поки в Україні не зберуть врожай ранньої цибулі.

Така ситуація є типовою, і наразі актуальна не лише для цибулі, але й для інших популярних овочів — капусти, моркви, буряка та картоплі. Крім того, зараз відмічається стрімке зростання цін на яблука. Це також типово для останнього місяця весни. Ситуація стане кращою після збору нового врожаю.