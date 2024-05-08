У мережі обговорюють кросівки генерального директора Apple

Уважні користувачі помітили під час травневої презентації Apple незвичайну деталь. Загальну увагу привернула пара взуття генерального директора Apple. Тім Кук розповідав про нові планшети, стоячи перед камерою в унікальних кросівках, “зроблених на iPad”.

За даними Hypebeast, на Куку були кастомні кросівки Nike Air Max 1’86. Їх створили на замовлення. Другої такої пари у світі немає.

Дизайн кросівок було намальовано в додатку на новітньому планшеті iPad Pro за допомогою стилуса Apple Pencil Pro. На унікальність взуття та його зв’язок із планшетами Apple натякають одразу кілька елементів. Перший – на язичку міститься напис “Зроблено на iPad”. Він розташований просто під логотипом спортивного бренду.

Другий – “галочку” Nike на бічній частині кросівок прикрашає штрихування, що нагадує за кольором старий райдужний логотип “яблучного” бренду. Краї імітують нерівні лінії, намальовані стилусом.

Сподобалися кросівки? Шкода, але продаватися вони не будуть, на відміну від нових планшетів iPad Pro і iPad Air.