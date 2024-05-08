Монету номіналом 25 копійок можна дуже вигідно продати: як виглядає цінний екземпляр?

В Україні можна непогано заробити продаючи різноманітні речі, старовинні монети чи навіть не надто старі гроші, але якщо вони мають певні особливості. Наприклад, зараз колекціонери охоче скуповують монети номіналом 25 копійок різновиду 5.1 Даг 1992 року випуску. За таку копійку можна виручити від 5000 до 7000 гривень. Чим новіша монета тим дорожче вона коштує. Цей принцип працює з усіма копійками, які ви хочете продати нумізматам.

Чим відрізняються ці 25 копійок?

Дана монета окрім року випуску має ряд особливих прикмет.

Округлий та товстий середній зуб тризуба. У слові “Україна”, хвостик букви “Ї” торкається букви “Н”. Гроно №2 має форму тупокутного трикутника. Гурт гладкий та без насічок, адже в той час ще не було машинки, яка цей гурт наносить.

Знайти таку монету вдома може доволі багато українців, адже вона вийшла не надто малим номіналом. Хоча точну цифру ніхто не озвучує.

Які ще монети можна вигідно продати?

Виручити кілька тисяч, або й кілька десятків тисяч гривень можна за монети різного номіналу та року випуску. Наприклад, за 3000 гривень можна продати монету номіналом 5 копійок 1992 року різновиду 2 Бам. Її відмінні риси середній зуб тризуба — він гострий та вузький. Одиниця в даті немає хвостика. Гроно №2 має форму тупокутного трикутника. Гурт має дуже мілку насічку.

Також від 1800 до 5000 гривень можна виручити за монету номіналом 2 копійки 2003 року випуску. Підходять абсолютно всі монети цього року, адже вони в цей час були випущені дуже обмеженим тиражем. Тож якщо знайдете таку копійку можете навіть не дивитися чи має вона якісь відмінності. Вона сама по собі вже є цінною.