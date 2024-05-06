Касается всех владельцев недвижимости в Украине: придется уплатить немалый налог 

Украинцы должны заплатить налоги даже за квартиры, которые они получили десятки лет назад.

В Украине летом нужно уплатить налоги на недвижимость (касается владельцев квартир и домов). Налог платят за прошлый год и площадь, которая превышает 60 квадратов для квартир и 120 квадратов для частных домов. Об этом официально напомнили в Государственной налоговой службе.





Детали

Если лицо владеет и домом и квартирой, то «норма» жилья увеличится до 180 квадратных метров. Ставка налога на недвижимости устанавливается органами местного самоуправления в зависимости от типа объекта и их местонахождения в процентах к минимальной заработной плате, установленной на первое января отчетного года, но не может превышать 1,5: за один квадратный метр.

В 2024 году налог начисляется за отчетный 2023 год, то ставка налога рассчитывается исходя из минимальной заработной платы, установленной на первое января 2023 года.

Эта сумма составляла 6 тысяч 700 гривен, то есть минимальная ставка за квадратный метр не может быть больше ста гривен и 50 копеек (рассчитываем 6 700 * 1,5%).

Соответственно, сумма налога зависит от ставки налога, установленной соответствующим местным органом власти относительно местонахождения каждого объекта недвижимости и общей площади таких объектов.

Для примера, лицо владеет квартирой в Киеве, площадью 65 квадратных метров. Сумма налога рассчитывается как разница общей площади квартиры, уменьшенной на 60 кв. м ат ставки налога, которая составляет 1,5%.

Сумма налога рассчитывается очень просто: (65-60)*100,5=502,5 гривны.

При наличии в собственности налогоплательщика нескольких домов, в том числе доли, общая площадь которого превышает 300 квадратов для квартиры или 500 квадратов для дома, то сумма налога будет больше на 25 тысяч гривен в год за каждый такой объект или его часть.

Лицам, которые должны уплатить налог, придут письма от налоговой. Их нельзя игнорировать.