Стосується всіх власників нерухомості в Україні: доведеться сплатити чималий податок

Українці повинні заплатити податки навіть за квартири, які вони отримали десятки років тому.

В Україні влітку потрібно сплатити податки на нерухомість (стосується власників квартир та будинків). Податок платять за минулий рік та площу, яка перевищує 60 квадратів для квартир та 120 квадратів для приватних будинків. Про це офіційно нагадали в Державній податковій служби.





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Якщо особа володіє і будинком і квартирою, то “норма” житла збільшиться до 180 квадратних метрів. Ставка податку на нерухомості встановлюється органами місцевого самоуправління залежно від типу об’єкта та їх місцеперебування у відсотках до мінімальної заробітної плати, встановленої на перше січня звітного року, але не може перевищувати 1,5: за один квадратний метр.

В 2024 році податок нараховується за звітний 2023 рік, то ставка податку розраховується виходячи з мінімальної заробітної плати, встановленої на перше січня 2023 року.

Ця сума складала 6 тисяч 700 гривень, тобто мінімальна ставка за квадратний метр не може бути більшою за сто гривень і 50 копійок (розраховуємо 6 700 * 1,5%).

Відповідно, сума податку залежить від ставки податку, встановленої відповідним місцевим органом влади відносно місцезнаходження кожного об’єкта нерухомості і загальної площі таких об’єктів.

Для прикладу, особа володіє квартирою в Києві, площею 65 квадратних метрів. Сума податку розраховується як різниця загальної площі квартири, зменшеної на 60 кв. м ат ставки податку, яка складає 1,5%.

Сума податку розраховується дуже просто: (65-60)*100,5=502,5 гривні.

При наявності у власності платника податку кількох будинків, в тому числі долі, загальна площа якого перевищує 300 квадратів для квартири чи 500 квадратів для будинку, то сума податку буде більше на 25 тисяч гривень в рік за кожен такий об’єкт чи його частину.

Особам, які мають сплатити податок надійдуть листи від податкової. Їх не варто ігнорувати.