Апельсини, крупи та гриби: які продукти категорично не можна мити

Перестаньте мити апельсини, гриби та промивати крупи. Звучить дивно, адже господині зазвичай ретельно миють майже всі продукти. Це поширена помилка. Лікарі наполягають, що через свої звички більшість господинь допускають чимало помилок. І це може суттєво нашкодити здоров’ю.

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Лікарі гастроентерологи наполягають на тому, що попередня обробка продуктів під холодною чи теплою водою руйнує оболонку, яка захищає продукти від бактерій. Крім того, при митті можуть вимиватися водорозчинні корисні речовини. Насправді є чимало продуктів, які не вимагають попереднього миття.

Багатьом відомо, що мити курятину, телятину та яйця не варто, адже вони можуть стати джерелом зараження сальмонелою на вашій кухні. Термічної обробки достатньо для знищення небезпечних мікробів. А от щодо грибів чи апельсинів, то тут виникає безліч питань. Тож чому не варто мити деякі продукти: