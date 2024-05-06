Апельсини, крупи та гриби: які продукти категорично не можна мити
Перестаньте мити апельсини, гриби та промивати крупи. Звучить дивно, адже господині зазвичай ретельно миють майже всі продукти. Це поширена помилка. Лікарі наполягають, що через свої звички більшість господинь допускають чимало помилок. І це може суттєво нашкодити здоров’ю.
Деталі
Лікарі гастроентерологи наполягають на тому, що попередня обробка продуктів під холодною чи теплою водою руйнує оболонку, яка захищає продукти від бактерій. Крім того, при митті можуть вимиватися водорозчинні корисні речовини. Насправді є чимало продуктів, які не вимагають попереднього миття.
Багатьом відомо, що мити курятину, телятину та яйця не варто, адже вони можуть стати джерелом зараження сальмонелою на вашій кухні. Термічної обробки достатньо для знищення небезпечних мікробів. А от щодо грибів чи апельсинів, то тут виникає безліч питань. Тож чому не варто мити деякі продукти:
- гриби та зелень. Гриби поглинають вологу, тож миття може негативно вплинути на смак та текстуру. Гриби, особливо, шампіньйони достатньо очистити ножем та протерти паперовим рушничком. Зелень, таку як салати, шпинат, петрушку та іншу, може бути забруднена мікробами. Вивільнення мікробів зберігає здатність зелені поглинати воду;
- апельсини, банани та ананас. У цих фруктів щільна шкірка, яка захищає від проникнення бактерій всередину. Перед вживанням достатньо протерти фрукт паперовим рушничком. Якщо це Європа, то там взагалі дуже висок стандарти виробництва. Звісно, облизувати шкірку не варто, але всі фрукти проходять кілька етапів очистки після збору;
- макарони, рис та крупи. Ці сухі продукти не потрібно мити, адже зайва вода може призвести до втрати поживних речовин. Іноді крупи досить брудні, в такому разі їх потрібно промити, але не замочувати. Щодо макаронів, то не варто промивати навіть вже відварені, як часто роблять. Крохмаль, який є на поверхні покращує змішування макаронних виробів з соусом.
Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter