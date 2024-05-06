Дом в Карпатах за 8 000$ долларов: украинцам показали как выглядит дом в лесу

В Украине в Косовском районе Ивано-франковской области, продается дом с двумя комнатами. Вместе с домом продается земельный участок, площадью 60 соток. Главное преимущество дома – он находится в Карпатах и стоит довольно недорого. Соответствующее объявление появилось на популярной платформе по продаже недвижимости.

Детали

Кроме дома и земельного участка, также продается конюшня. Рядом с домом есть колодец. До ближайшей асфальтированной дороги два километра. Относительно недалеко расположены курортные поселки.

В объявлении говорится о том, что в селе Баня-Березов Косовского района продается дом. Он расположен вдали от людей. Дом имеет хорошее расположение, рядом река и лес. Два заезда, колодец, конюшня. Есть сад. До асфальтированной дороги два километра. Рядом есть школа, детский сад, магазины, отделение Новой почты.

Как изменились цены на недвижимость в Украине

На вторичном рынке Украины изменились цены на однокомнатную квартиру. Причем по всей стране, хотя в некоторых областях цены выросли, а кое-где снизились. Для лучшего понимания приведем немного статистики. С февраля по март 2024 года больше всего выросла стоимость такого жилья в Волынской области – сразу на 19%. Средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 46 тысяч 616 долларов. Рекордное удешевление жилья зафиксировано в Днепропетровской области – сразу на 4%. То есть средняя стоимость теперь составляет 42 тысяч 954 доллара.

В общем, снижение цен составило 1-4%. Об этом сообщают на крупном профильном маркетплейсе. Кроме Днепропетровской области однокомнатные квартиры подешевели в таких областях:

Черкасской – на 3%;

Ровенской – 3%;

Харьковской – 3%;

Полтавской – 2,2%;

Винницкой – 2%;

Запорожской – 2%;

Николаевской – 1,1%;

Одесской – 1%.

Что касается подорожания жилья, то диапазон роста цен шире – от 0,1 до 19%. Кроме Волынской области покупать однокомнатную квартиру стало значительно дороже в нескольких областях:

Черновицкой – 9,3%;

Ивано-Франковской – 4%;

Черниговской – 4%;

Сумской – 4%.

В Киеве стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке выросла лишь на 0,1%.