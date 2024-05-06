Будинок в Карпатах за 8 000$  доларів: українцям показали як виглядає дім в лісі

В Україні у Косівському районі Івано-франківської області, продається дім з двома кімнатами. Разом з домом продається земельна ділянка, площею 60 соток. Головна перевага будинку — він знаходиться в Карпатах та коштує доволі недорого. Відповідне оголошення з’явилося на популярній платформі з продажу нерухомості.

Деталі

Крім будинку та земельної ділянки, також продається конюшня. Поряд з будинком є колодязь. До найближчої асфальтованої дороги два кілометри. Відносно недалеко розташовані курортні селища.

В оголошенні йдеться про те, що в селі Баня-Березів Косовського району продається будинок. Він розташований далеко від людей. Дім має хороше розташування, поряд річка та ліс. Два заїзди, колодязь, конюшня. Є сад. До асфальтованої дороги два кілометри. Поряд є школа, дитячий садок, магазини, відділення Нової пошти.

Як змінилися ціни на нерухомість в Україні

На вторинному ринку України змінилися ціни на однокімнатну квартиру. Причому по всій країні, хоча в деяких областях ціни виросли, а подекуди знизилися. Для кращого розуміння наведемо трохи статистики. З лютого по березень 2024 року найбільше зросла вартість такого житла в Волинській області — одразу на 19%. Середня вартість однокімнатної квартири складає 46 тисяч 616 доларів. Рекордне здешевшання житла зафіксовано в Дніпропетровській області — одразу на 4%. Тобто середня вартість тепер складає 42 тисяч 954 долари.



Загалом, зниження цін склало 1-4%. Про це повідомляють на великому профільному маркетплейсі. Крім Дніпропетровської області однокімнатні квартири здешевшали в таких областях:

Черкаській — на 3%;

Рівненській — 3%;

Харківській — 3%;

Полтавській — 2,2%;

Вінницькій — 2%;

Запорізькій — 2%;

Миколаївській — 1,1%;

Одеській — 1%.

Щодо подорожчання житла, то діапазон зростання цін ширший — від 0,1 до 19%. Крім Волинської області купувати однокімнатну квартиру стало значно дорожче в кількох областях:

Чернівецькій — 9,3%;

Івано-Франківській — 4%;

Чернігівській — 4%;

Сумській — 4%.

В Києві вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку зросла лише на 0,1%.