В Україні суттєво змінили правила нарахування стажу для пенсії

В Україні ухвалили закон, який дозволить зараховувати при розрахунку пенсії стаж, здобутий в інших країнах. Зокрема буде враховуватися страховий стаж, набутий в інших країнах, навіть якщо з цією країною не укладали угоду про пенсійне забезпечення, а внески до Пенсійного фонду України не сплачувалися.

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Як пояснюють спеціалісти, людина після повернення з-за кордону, наприклад з Іспанії, зможе зарахувати період роботи в цій країні для визначення права вийти на пенсію в Україні в 60,63 чи 65 років залежно від наявного стажу. Для цього достатньо надати в ПФУ документ, який підтвердить роботу за межами України. Однак варто звернути увагу на той факт, що такий стаж буде враховуватися тільки для визначення права на пенсію, але не враховуватиметься під час її розрахунку.

якщо у людини недостатньо часу, щоб піти на пенсію, то весь закордонний стаж врахують, але зроблять це умовно;

цей умовний стаж дозволить піти на пенсію вчасно, але розмір самої пенсії визначатиметься тільки виходячи зі стажу, отриманого в Україні, тобто лише за час, коли сплачуватися страхові внески;

робота за кордоном не впливатиме на коефіцієнт стажу та розмір пенсії.

В Міністерстві соціальної політики повідомляють, що закон передбачає не зараховувати до страхового стажу з 19 лютого 2014 року періоди військової служби у силових структурах, незаконних збройних або воєнізованих формуваннях, судових або правоохоронних органах держави-агресора на тимчасово окупованих територіях, а також добровільне зайняття посад у незаконних органах влади.

Також буде спрощено механізм виплати пенсій для кримчан. Для них скасували вимоги отримання даних від Пенсійного фонду рф. Тепер людині, яка переїхала з Криму, просто достатньо подати заяву, в якій вказати, що вона не отримує пенсію в Криму і бажає отримувати її в Україні. Жодних підтверджень від пенсійних органів Криму не потрібно.