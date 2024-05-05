В Украине существенно изменили правила начисления стажа для пенсии

В Украине приняли закон, который позволит засчитывать при расчете пенсии стаж, полученный в других странах. В частности будет учитываться страховой стаж, приобретенный в других странах, даже если с этой страной не заключали соглашение о пенсионном обеспечении, а взносы в Пенсионный фонд Украины не уплачивались.

Детали

Как объясняют специалисты, человек после возвращения из-за границы, например из Испании, сможет засчитать период работы в этой стране для определения права выйти на пенсию в Украине в 60,63 или 65 лет в зависимости от имеющегося стажа. Для этого достаточно предоставить в ПФУ документ, который подтвердит работу за пределами Украины. Однако стоит обратить внимание на тот факт, что такой стаж будет учитываться только для определения права на пенсию, но не будет учитываться при ее расчете.

если у человека недостаточно времени, чтобы уйти на пенсию, то весь зарубежный стаж учтут, но сделают это условно;

этот условный стаж позволит уйти на пенсию вовремя, но размер самой пенсии будет определяться только исходя из стажа, полученного в Украине, то есть только за время, когда уплачиваться страховые взносы;

работа за рубежом не будет влиять на коэффициент стажа и размер пенсии.

В Министерстве социальной политики сообщают, что закон предусматривает не засчитывать в страховой стаж с 19 февраля 2014 года периоды военной службы в силовых структурах, незаконных вооруженных или военизированных формированиях, судебных или правоохранительных органах государства-агрессора на временно оккупированных территориях, а также добровольное занятие должностей в незаконных органах власти.

Также будет упрощен механизм выплаты пенсий для крымчан. Для них отменили требования получения данных от Пенсионного фонда рф. Теперь человеку, который переехал из Крыма, просто достаточно подать заявление, где указать, что он не получает пенсию в Крыму и желает получать ее в Украине. Никаких подтверждений от пенсионных органов Крыма не требуется.