Українським пенсіонерам назвали продукт, який точно слід включити до свого раціону

У будь-якому віці життєво необхідно приділяти достатньо уваги своєму харчуванню, адже від цього залежить здоров’я всього організму. Особливу увагу потрібно приділяти харчуванню дітей та людей старшого віку, особливо на пенсії. Старшим людям від чогось варто відмовитися, щось вживати менше, а щось повинно стати основою вашого раціону. Виявилося, що деякі продукти здатні замінити собою навіть таблетки, а також стати профілактикою багатьох хвороб.

Краще за ліки

Один із таких продуктів — це болгарський перець. Він здатен принести максимальну користь організму. Серед головної його переваги — профілактика хвороб. Регулярне вживання болгарського перцю дозволить зменшити розвитку таких захворювань як:

подагра;

атеросклероз;

цукровий діабет;

гіпертонія.

Щоб отримати бажаний ефект потрібно вживати болгарський перець щонайменше два рази на тиждень.

Однак для досягнення бажаного ефекту перець потрібно вживати щонайменше кілька разів на тиждень. Саме тому варто їсти перець у свіжому, запеченому чи відвареному вигляді. Але для отримання максимальної користі варто їсти лише свіжий перець.

Цей овоч – справжня скарбниця вітамінів та мікроелементів. Він багатий на:

Вітамін C. Один плід болгарського перцю може задовольнити добову потребу організму в цьому антиоксиданті, який зміцнює імунітет, покращує стан шкіри та волосся, та сприяє засвоєнню заліза.

Вітаміни групи B. Ці вітаміни важливі для нервової системи, обміну речовин та гарного настрою.

Бета-каротин. Цей антиоксидант захищає клітини від пошкоджень, покращує зір та знижує ризик розвитку хронічних захворювань.

Калій. Цей мікроелемент необхідний для роботи серця, м’язів та нервової системи.

Клітковина. Покращує травлення, дає відчуття ситості та допомагає контролювати вагу.

Окрім цього, болгарський перець містить мало калорій та жирів, роблячи його чудовим доповненням до будь-якої дієти. Його можна їсти сирим, запеченим, тушкованим, додавати до салатів, супів та інших страв.