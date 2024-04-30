Украинец подал в суд на ПФУ и выиграл компенсацию в размере 250 000 гривен: детали дела

В Украине в 2024 году уже несколько раз пересчитывали пенсионные выплаты. Под перерасчет попали миллионы человек. В основном все доплаты начисляются автоматически и пенсионерам не нужно идти в Пенсионный Фонд или предоставлять какие-либо дополнительные личные документы. Однако, как оказывается, начислить законную доплату могут не всегда. Это подтверждает пенсионер, по подсчетам которого ему должны были перечислить пенсию, однако никаких доплат не последовало. Мужчина подал в суд иск обвинив во всем Пенсионный фонд Украины и выиграл это дело. Теперь ПФУ должен отдать пенсионеру 250 000 гривен моральной компенсации.

Дело рассматривал Шевченковский районный суд Киева

Суд удовлетворил иск украинца и теперь обязывает Пенсионный фонд выплатить ему компенсацию.

“Взыскать с Главного управления Пенсионного фонда Украины в г. Киеве за счет средств государственного бюджета Украины путем списания средств с соответствующего казначейского счета 3% годовых в размере 43 796,13 грн, инфляционный ущерб – 196 345,64 грн и возмещение морального ущерба причиненного противоправной бездействием органа государственной власти, на сумму в размере 15 000,00 грн“, – говорится в решении суда.

Правда, пока эта ситуация никак не решалась. Деньги Пенсионный Фонд пенсионеру так и не перевел, ведь по их словам в бюджете не предусмотрены средства на исполнение судебных решений.

“По предписаниям ч. 4 ст. 82 ГПК Украины, обстоятельства, установленные решением суда по хозяйственному, гражданскому или административному делу, вступившие в законную силу, не приходятся при рассмотрении другого дела, в котором принимают участие те же лица или лицо, в отношении которого установлены эти обстоятельства, если иное не установлено законом“, – говорится в деле.

Вернут ли пенсионеру эту компенсацию, а также перечислили ли ему пенсию — неизвестно.