Змінено тарифи на видачу готівкових грошей: чергові оновлення від НБУ

Національний банк України анонсував чергові зміни, які вступлять в дію з 1 липня 2024 року. Мова про деякі послуги пов’язані з касовим обслуговуванням. Зокрема, буде знижено тарифи на видачу готівкових коштів. Зараз тариф на видачу купюр дрібного номіналу становить 0,4%, а становитиме 0,2%. В НБУ заявляють, що йдуть на цей крок аби покращити якість готівки, яка є в обігу та збільшити її кількість.

Як саме зміняться тарифи?

При видачі готівки дрібного номіналу тобто 20, 50, 100 та 200 гривень діятиме тариф 0,2%. При видачі готівки більшого номіналу, а саме 500 та 1000 гривень діятиме тариф 4%.

Видача купюр, які вийшли в обіг до 2014 року супроводжуватиметься ще іншими тарифами. Відтак, 0,15% замість 0,25% буде тариф на видачу монет і купюр дрібного номіналу. Щодо більших сум, то тариф буде 0,10% замість 0,25%.

На видачу готівкових грошей 2003-2007 року буде діяти нульовий тариф, тоді як зараз він ще становить 0,25%.

НБУ повідомив за обмін яких доларів потрібно платити банку комісію

До теми оновлень від НБУ варто згадати й про деякі валютні операції. В НБУ наголошують, що банки й обмінники повинні приймати валюту будь-якого року випуску якщо вона у належному стані. Водночас не всі банки можуть приймати долари, які мають суттєві пошкодження. Наприклад, вони потерпіли від води, вогню, сирості, мають по поверхні сліди від фарби, сильні потертості чи проколи. Такі гроші можна здати в банк і замовити їх обмін по послузі інкасо. Це не безкоштовно й банк може стягнути до 25% комісії від суми, яку клієнт хоче обміняти. В протилежному випадку власник пошкоджених банкнот не зможе отримати взагалі нічого.