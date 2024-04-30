Українець подав в суд на ПФУ та виграв компенсацію у розмірі 250 000 гривень: деталі справи

В Україні у 2024 році вже кілька разів перерахували пенсійні виплати. Під перерахунок потрапило мільйони осіб. Здебільшого всі доплати нараховуються автоматично й пенсіонерам не потрібно йти у Пенсійний Фонд чи надавати якісь додаткові особисті документи. Однак, як виявляється нарахувати законну доплату можуть не завжди. Це підтверджує пенсіонер, за підрахунками якого йому мали перерахувати пенсію, однак жодних доплат не надійшло. Чоловік подав в суд позов звинувативши у всьому Пенсійний Фонд України й виграв цю справу. Тепер ПФУ має віддати пенсіонерові 250 000 гривень моральної компенсації.

Справу розглядав Шевченківський районний суд Києва

Суд задовольнив позов українця і тепер зобов’язує Пенсійний Фонд України виплатити йому компенсацію.

“Стягнути з Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві за рахунок коштів державного бюджету України шляхом списання коштів з відповідного казначейського рахунку 3% річних у розмірі 43 796,13 грн, інфляційні збитки – 196 345,64 грн та як відшкодування морального заподіяного протиправною бездіяльністю органу державної влади, суму у розмірі 15 000,00 грн“, – йдеться у рішенні суду.

Щоправда, поки що ця ситуація ніяк не вирішалась. Гроші Пенсійний Фонд пенсіонеру так і не перевів, адже з їх слів у бюджеті не передбачені кошти на виконання судових рішень.

“За приписами ч. 4 ст. 82 ЦПК України, обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній чи адміністративній справі, які набрали законної сили, не доводяться при розгляді іншої справи, в якій беруть участь ті ж особи або особа, щодо якої встановлені ці обставини, якщо інше не встановлено законом“, – йдеться у матеріалах справи.

Чи повернуть пенсіонеру цю компенсацію, а також чи перерахували йому зрештою пенсію — невідомо.