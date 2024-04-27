Паниковать или нет: стало известно, сколько с 1 мая будут стоить газ и электроэнергия

В Украине тарифы на коммунальные услуги с начала войны пытаются удерживать на постоянном уровне. По крайней мере, это касается газа, на повышение которого наложен мораторий. Ожидается, что мораторий будет отменен в 2025 году и тогда газ начнет постепенно дорожать. Пока же после завершения отопительного сезона газ будет стоить, как и в предыдущие месяцы. Как минимум о повышении могут не беспокоиться клиенты Нафтогаза. Компания сообщила, что с мая все будут платить тех же 8 гривен за куб.

Тариф зафиксирован на год

В Нафтогазе сообщили, что потребителям нечего волноваться. Еще как минимум год тарифы будут такими, как раньше. Их зафиксировали сразу до 30 апреля 2025 года.

“Газоснабжающая компания “Нафтогаз Украины” продлила действие тарифного плана “Фиксированный” еще на год, руководствуясь действующим мораторием на повышение цен. Кубометр газа для клиентов компании и дальше будет стоить 7,96 грн. апреля 2025 года включительно”, – говорится в сообщении.

Что касается тарифа на доставку газа, то он у всех отличается и рассчитывается от количества газа, которое домохозяйство использовало в течение прошлого календарного года.

Электроэнергия будет дорожать

А вот относительно тарифов на электроэнергию, то здесь прогнозы не так утешительны. И все из-за миллионного ущерба, который понесла отрасль из-за недавних массированных ударов по критической инфраструктуре. Сейчас ущерб еще оценивается, но уже очевидно, что он колоссальный. В Министерстве энергетики заявляют, что тарифы, вероятно, придется немного повысить, чтобы покрыть часть расходов. Когда это случится, пока неизвестно. Вероятно, что в мае цены еще будут на старом уровне. В то же время в Министерстве уверяют, что более 3 гривен киловатт света не будет стоить.

Также энергетики просят украинцев экономить электроэнергию. Особенно в пиковые часы: с 19:00 до 22:00.