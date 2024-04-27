Карпатський віщун розповів коли закінчиться війна та чи переможе Україна

За словами карпатського віщуна наближається велика битва. Вона може призвести до завершення війни, настання довгоочікуваного миру та процвітання України. Про це розповів старець Єремія з Карпат.

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За словами Єремії в 2024 році зійде зоря нової надії. Українське військо буде зміцнене братерством та героїзмом та зможе піднятися як Фенікс з попелу. Україну очікує велика битва, де кожен воїн відіграє свою роль. Перемога буде не простою, поляже чимало воїнів, але вона принесе з собою не лише мир, але й відродження країни загалом та єдність народу.

Як стверджує віщун, найголовніший наслідок переваги — відновлення гармонії та єдності в серцях людей. Повернеться надія та віра в краще майбутнє.

За словами старця, поділи, які викликала війна, зникнуть на дуже тривалий час. Натомість з’явиться співпраця та єдність. Сусіди, які ділилися хлібом один з одним в найтемніший час стануть ще ближчими та будуть працювати для спільного блага своїх дітей. Також після перемоги спільного ворога, Україна також зміцнить свої міжнародні відносини з іншими країнами світу, навіть тими, які не вірили в нашу перемогу. Країни світу які спостерігали за її боротьбою відкриють перед нею нові горизонти співпраці та партнерства.

Його пророцтво передбачає що економіка України після війни відновиться з неймовірною швидкістю. Однак це буде неможливим без допомоги наших західних партнерів. З їх підтримкою Заводи та фабрики які були зруйновані відродяться створюючи нові робочі місця та можливості для українців. поля які були понищені знову дадуть багатий урожай. Коли настане кінець 2024 року Україна не лише знайде свій шлях до миру, але й відкриє новий розділ у своїй історії. Цей рік стане знаковим у відродженні нації. Сотні тисяч українців повернуться з-за кордону і всі ми продовжимо працювати заради світлого майбутнього.