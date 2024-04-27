По словам карпатского прорицателя приближается большое сражение. Она может привести к завершению войны, наступлению долгожданного мира и процветанию Украины. Об этом рассказал старец Иеремия из Карпат.

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По словам Иеремии, в 2024 году сойдет заря новой надежды. Украинское войско будет укреплено братством и героизмом и сможет подняться как Феникс из пепла. Украину ожидает большое сражение, где каждый воин играет свою роль. Победа будет не простой, полежит немало воинов, но она принесет с собой не только мир, но и возрождение страны в целом и единство народа.

Как утверждает прорицатель, главное следствие преимущества — восстановление гармонии и единства в сердцах людей. Вернется надежда и вера в лучшее будущее.

По словам старца, деления, вызванные войной, исчезнут на очень длительное время. Вместо этого появится сотрудничество и единство. Соседи, которые делились хлебом друг с другом в самое темное время, станут еще ближе и будут работать для общего блага своих детей. Также после победы общего врага Украина также укрепит свои международные отношения с другими странами мира, даже теми, которые не верили в нашу победу. Страны мира, наблюдавшие за ее борьбой, откроют перед ней новые горизонты сотрудничества и партнерства.

Его пророчество предполагает, что экономика Украины после войны восстановится с невероятной скоростью. Однако это будет невозможно без помощи наших западных партнеров. С их поддержкой Заводы и фабрики, которые были разрушены, возродятся, создавая новые рабочие места и возможности для украинцев Поля, что были уничтожены, снова дадут богатый урожай. Когда наступит конец 2024 года, Украина не только найдет свой путь к миру, но и откроет новый раздел в своей истории. Нынешний год станет знаковым в возрождении нации. Сотни тысяч украинцев вернутся из-за границы, и все мы продолжим работать ради светлого будущего.